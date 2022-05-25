開幕3年遇3波疫情！港式點心「小三元」實體店熄燈

受到疫情衝擊，全台大小餐飲業均受到實質影響。由台北老字號餐廳「大三元」第三代所創立的「小三元」，原本在台北101美食街提供港式點心，但因租約到期及疫情衝擊，已經於5月20日結束實體門市營業，未來尋求轉型。

創業已經超過50年的「大三元酒樓」，乃是台北知名的中菜餐廳，也曾獲得米其林指南一星、餐盤肯定。家族第三代吳珮菁在2019年8月時，於台北101美食街創立「小三元」，主打與大三元同等級的港式點心，提供黑松露蝦皇餃、魚子蒸燒賣、豉汁蒸鳳爪等餐點，不僅獲得許多饕客的青睞，也曾與諸多國際品牌合作，為活動提供精緻點心。在google地圖中，小三元獲得超過400則評論，平均4.0顆星。