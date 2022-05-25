開幕3年遇3波疫情！港式點心「小三元」實體店熄燈
受到疫情衝擊，全台大小餐飲業均受到實質影響。由台北老字號餐廳「大三元」第三代所創立的「小三元」，原本在台北101美食街提供港式點心，但因租約到期及疫情衝擊，已經於5月20日結束實體門市營業，未來尋求轉型。
創業已經超過50年的「大三元酒樓」，乃是台北知名的中菜餐廳，也曾獲得米其林指南一星、餐盤肯定。家族第三代吳珮菁在2019年8月時，於台北101美食街創立「小三元」，主打與大三元同等級的港式點心，提供黑松露蝦皇餃、魚子蒸燒賣、豉汁蒸鳳爪等餐點，不僅獲得許多饕客的青睞，也曾與諸多國際品牌合作，為活動提供精緻點心。在google地圖中，小三元獲得超過400則評論，平均4.0顆星。
小三元近期宣告，由於租約到期，5月20日為最後的實體店面營業日，將調整步伐，暫別實體通路。官方也宣告，冷凍港點會照常接受訂單，接下來也會在Ubereats上面見到小三元。另外吳珮菁也發文表示，三年三波疫情的嚴重影響下，今年一月決定結束實體店面，這是不得已但也是最明智的決定。文中也指出，小三元這個品牌並沒有結束，只是換個地方，換個經營模式，一個更適合小型餐飲業在後疫情時代的經營模式，繼續努力為大家提供美味好吃的精製手工港點。
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