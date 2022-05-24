金鳳烏龍免費、4款茗茶1元 Tplus、Bubble Z限時優惠
隨著芒果季到來，多間手搖飲品牌紛紛推出芒果系飲品，更祭出「免費喝飲料」、「1元加價購」等優惠。繼光香香雞姊妹品牌「Tplus茶加」本次推出應景的「仲夏芭芒柳」、「椰米香芒芒」，消費並出示手機畫面，還可免費贈送金鳳烏龍1杯。至於「Bubble Z」則推出3款芒果系飲品，加價1元，可再贈送紅水烏龍、上等茉香綠茶等茶飲4選1，同樣讓民眾輕鬆享用沁涼滋味。
「Tplus茶加」本次選用台灣愛文芒果為素材，推出2款應景的飲品。「仲夏芭芒柳」採用整顆台灣愛文芒果打成冰沙，搭配芭樂黃金比例組合，再加入新鮮橙片提味，復刻台灣滋味，每杯90元。「椰米香芒芒」同樣採用一整顆台灣愛文芒果打成沙，加入甜甜紫糯米和泰式椰奶，具有熱情滿滿的泰式風情，每杯95元。
即日起至5月29日期間，至粉絲團參與抽獎，有機會獲得「免費喝1個月愛文芒果季新品」的資格。6月1日至7月31日期間，針對會員也加碼推出抽獎活動，抽出20杯愛文芒果系列飲品、現折5元等優惠。另外即日起至7月31日期間，憑「此新聞報導畫面」到店消費，不限金額就贈送「金鳳烏龍」1杯（價值35元），適合攜友一同享受。
台中起家的「Bubble Z」，今年再度推出「鮮芒果冰沙」、「鮮芒果青茶」、「鮮芒果綠茶」。其中「鮮芒果冰沙」將芒果果肉製成冰沙，有著濃郁香氣與清爽口感，每杯80元。「鮮芒果青／綠茶」則是將芒果丁與芒果泥搭配青茶或綠茶，讓茶香與酸甜果香相互結合，揉合盛夏滋味，每杯均為70元。
為慶祝芒果系飲品登場，5月30日至6月10日期間，凡購買芒果系列飲品，只要加價「1元」，就可以加購茗茶系列飲品，包括有紅水烏龍、上等茉香綠茶、凍頂烏龍綠茶、阿薩姆紅茶等4種品項可供選擇，原價各為30～40元。（每人限購4組）
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