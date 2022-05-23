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限定「萬丹紅豆牛肉堡｣！漢堡王插旗屏東 優惠1個月

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
屏東限定的「萬丹紅豆牛肉堡」，單點129元、套餐169元、大餐194元。圖／漢堡王提供
屏東限定的「萬丹紅豆牛肉堡」，單點129元、套餐169元、大餐194元。圖／漢堡王提供

連鎖速食「漢堡王」正式宣佈，將於6月1日首度插旗屏東，並且配合在地特色，首次推出「萬丹紅豆牛肉堡｣，以及｢萬丹紅豆聖代｣、｢萬丹紅豆草莓聖代」等甜品。為慶祝新店開幕，開幕前100名顧客，將可獲得漢堡王王冠，首3日參與社群活動，還有機會獲得「華堡兌換券」5張。另外並有贈送聯名提袋、加贈回客券、點餐送華堡等長達1個月的優惠活動。

漢堡王近年不斷結合台灣各地特色推出特色產品或服務。過去曾於台南推出「巧克力華堡」、宜蘭推出「三星蔥華堡」等特殊口味。即將於6月1日正式開幕的屏東公園店，位於公園路、中正路口，佔地70坪，乃是屏東第一間漢堡王門市。為結合屏東在地文化，店內也推出限定的「萬丹紅豆」系列餐點，其中「萬丹紅豆牛肉堡」使用4.4盎司火烤牛肉排，搭配上香甜美味的萬丹紅豆蜜，創造出甜鹹交錯的屏東好滋味，單點129元、套餐169元、大餐194元。除此之外，屏東公園店也推出「萬丹紅豆聖代」與「萬丹紅豆草莓聖代」，以在地的萬丹紅豆蜜與冰品結合，增添濃郁甘甜的風味，單點各為69、79元，套餐加購價則各為49、59元。

為慶祝新店開幕，屏東公園店推出長達1個月的慶祝活動。6月1日開幕當天前100位來店消費者，即可獲得「漢堡王王冠」1個；6月1日至6月3日限時3天，只要拍下「萬丹紅豆」系列餐點，並參與社群活動，有機會獲得「吃貨王」封號以及「華堡兌換券」5張。

在6月1日至6月12日臨櫃購買「萬丹紅豆豪華餐」，原價405元，優惠價299元，並贈送限量「百事聯名提袋」1個（數量有限，送完為止）。6月13日起臨櫃購買「Q彈海老系列套餐」或「萬丹紅豆豪華餐」，即贈「三重好禮回客券」1張（送完為止）；6月26日至6月28日期間，臨櫃購買萬丹紅豆牛肉堡套餐/大餐或華堡套餐/大餐，加送「原味華堡」1個。

屏東公園店同步推出「萬丹紅豆聖代」與「萬丹紅豆草莓聖代」，單點各為69、79元。圖／漢堡王提供
屏東公園店同步推出「萬丹紅豆聖代」與「萬丹紅豆草莓聖代」，單點各為69、79元。圖／漢堡王提供
漢堡王將於6月1日正式插旗屏東。圖／漢堡王提供
漢堡王將於6月1日正式插旗屏東。圖／漢堡王提供

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