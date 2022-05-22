快訊

蔡總統打電話協調防疫？ 侯友宜：至少是去年曾經的問候

北市幼兒園停課政策大轉彎 黃珊珊：家長及教師壓力大

「打龜號」廖老大未戴口罩被直擊 台中衛生局這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麻婆醬、魚香醬1秒上桌！金蘭、王品「廚房神醬」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
辛香有味的「私房麻婆醬」，適合搭配肉類料理。圖／金蘭提供
辛香有味的「私房麻婆醬」，適合搭配肉類料理。圖／金蘭提供

隨著疫情尚未趨緩，越來越多民眾選擇在家自煮。「金蘭」在去年所推出的「宅宅醬」，今年推出川味魚香醬、正宗京都醬、私房麻婆醬等4款全新口味，省去民眾在家調製醬汁的辛勞，快速烹調料理上桌。「王品」也將西堤經典開胃菜的醬汁上市，推出「西堤咖哩優格風味醬」，同樣豐富民眾的餐桌。

金蘭在2021年所推出的「宅宅醬」，標榜以非瓶裝、非濃縮調味粉的袋裝型態呈現，方便居家調理使用，推出後已經熱銷25萬包。繼推出以熱炒為主題的口味後，今年全新推出4款中菜常用的萬用醬汁。「川味魚香醬」使用花椒、豆豉融合金蘭雪花釀，入口香辣溫潤，可延伸出魚香肉絲、魚香茄子、魚香烘蛋等料理。「大廚橙汁醬」使用柳橙與檸檬結合，口味酸甜爽口，適合烹煮肉類料理，還能做成西餐調味。

另外「正宗京都醬」以糖、番茄醬、醋為基底調味，加入辣椒、肉桂等辛香料，有著鹹中帶甜、微酸微辣的多層次口感。「私房麻婆醬」則是四川花椒、大紅袍花椒、豆瓣醬及多種辛香料融合，具有麻辣鹹香的開胃感，適合嗜辣人士。即日起4款新口味宅宅醬已於各大通路販售中，每包62元。

因應民眾居家料理的需求，王品集團也以旗下品牌所使用的料理為基礎，推出一系列調味醬料。新推出的「西堤咖哩優格風味醬」，即是西堤「鮮蝦蘆筍沙拉」的關鍵醬汁，本身融合了咖哩香氣與優格的微酸感，清爽開胃，可作為沙拉醬料，也可搭配海鮮、炸物或作為抹醬使用，每罐85元。除此之外，另還有西堤凱薩沙拉醬、原燒鮮甜水果燒肉醬、濃口味噌燒肉醬等佐醬，同樣可輕鬆增添料理的變化性。

「川味魚香醬」可延伸出魚香肉絲、魚香茄子、魚香烘蛋等料理。圖／金蘭提供
「川味魚香醬」可延伸出魚香肉絲、魚香茄子、魚香烘蛋等料理。圖／金蘭提供
金蘭「宅宅醬」新推出4款中菜口味醬料。圖／金蘭提供
金蘭「宅宅醬」新推出4款中菜口味醬料。圖／金蘭提供
王品集團新推出「西堤咖哩優格風味醬」。圖／金蘭提供
王品集團新推出「西堤咖哩優格風味醬」。圖／金蘭提供

西堤 京都 疫情

延伸閱讀

王品4月台灣營收仍守高標 大陸受封城影響營收腰斬

王品「6款隱藏菜單」只有外帶吃得到！炙烤牛小排400有找

呼叫「蘿絲.蘇」媽媽 Isaac吐司請吃BBQ醬烤牛、「芬芳華麗」媽媽吃王品就招待焗龍蝦

王品股東紀念品公告日期 有玄機

相關新聞

快更新LINE手機版 主頁、好友功能、視訊介面都升級了

隨著疫情再度升溫，人與人實際見面的機會變低、距離變大，透過線上溝通的機會也變得更頻繁，依賴度也變高。許多人每天工作、生活...

麻婆醬、魚香醬1秒上桌！金蘭、王品「廚房神醬」登場

隨著疫情尚未趨緩，越來越多民眾選擇在家自煮。「金蘭」在去年所推出的「宅宅醬」，今年推出川味魚香醬、正宗京都醬、私房麻婆醬...

拉亞漢堡×卡娜赫拉的小動物！超萌限定包裝再送保溫袋

「拉亞漢堡」今年迎向20週年，特別攜手「卡娜赫拉的小動物」，聯名推出「夏日食光集點GO」活動，不僅包裝換上可愛的P助與粉...

蔡依林化身「愛麗絲」闖進夢幻仙境 辣秀美腿兼裝可愛

今年41歲的天后蔡依林Jolin雖然許久沒有在大眾面前曝光，但身為PUMA代言人的她，還是定期的有詮釋新品美照釋出。近期...

艾瑪史東用一身白衣示範 LV Dauphine包有多百搭

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）女裝創意總監Nicolas Ghesquière在2019年推出Daup...

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

復古風格老包熱潮不滅，GUCCI今年Love Parade系列中，全新打造的一款Blondie包就是本季最有代表性的經典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。