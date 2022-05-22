麻婆醬、魚香醬1秒上桌！金蘭、王品「廚房神醬」登場

隨著疫情尚未趨緩，越來越多民眾選擇在家自煮。「金蘭」在去年所推出的「宅宅醬」，今年推出川味魚香醬、正宗京都醬、私房麻婆醬等4款全新口味，省去民眾在家調製醬汁的辛勞，快速烹調料理上桌。「王品」也將西堤經典開胃菜的醬汁上市，推出「西堤咖哩優格風味醬」，同樣豐富民眾的餐桌。

金蘭在2021年所推出的「宅宅醬」，標榜以非瓶裝、非濃縮調味粉的袋裝型態呈現，方便居家調理使用，推出後已經熱銷25萬包。繼推出以熱炒為主題的口味後，今年全新推出4款中菜常用的萬用醬汁。「川味魚香醬」使用花椒、豆豉融合金蘭雪花釀，入口香辣溫潤，可延伸出魚香肉絲、魚香茄子、魚香烘蛋等料理。「大廚橙汁醬」使用柳橙與檸檬結合，口味酸甜爽口，適合烹煮肉類料理，還能做成西餐調味。

另外「正宗京都醬」以糖、番茄醬、醋為基底調味，加入辣椒、肉桂等辛香料，有著鹹中帶甜、微酸微辣的多層次口感。「私房麻婆醬」則是四川花椒、大紅袍花椒、豆瓣醬及多種辛香料融合，具有麻辣鹹香的開胃感，適合嗜辣人士。即日起4款新口味宅宅醬已於各大通路販售中，每包62元。