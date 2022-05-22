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拉亞漢堡×卡娜赫拉的小動物！超萌限定包裝再送保溫袋
「拉亞漢堡」今年迎向20週年，特別攜手「卡娜赫拉的小動物」，聯名推出「夏日食光集點GO」活動，不僅包裝換上可愛的P助與粉紅兔兔，而且只要滿額積點，就可以兌換「卡娜赫拉的小動物保溫袋」，陪伴粉絲度過用餐時光。5月31日起，還會針對外送平台推出限量套餐，讓民眾在家也能輕鬆享用。
為了慶祝20週年，拉亞漢堡攜手卡娜赫拉的小動物推出一系列慶祝活動，包括漢堡袋、飲料杯，均換上2套不同的聯名圖圖案，包括有慶祝週年的吹蠟燭款，還有虎年專屬的應景圖案。除此之外，即日起至6月26日期間，凡至全台活動門市消費滿80元，就可獲得1點，集滿12點，就可以免費兌換「卡娜赫拉的小動物保溫袋」1個，採獨家設計的圖案，適合攜帶便當、野餐餐點，數量有限，送完為止（隨機出貨不挑款）。
另外在5月31日至6月24日期間，拉亞漢堡也針對foodpanda、UberEats推出聯名限量外送套餐，凡點購單人、雙人聯名套餐，就可附贈保溫袋1個，滿足粉絲的心。
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