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免費試吃「紅豆牛奶生乳捲」 亞尼克限時快閃再享優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
亞尼客於5月20日、27日，將舉行「紅豆牛奶生乳捲」免費試吃活動。圖／亞尼克提供
亞尼客於5月20日、27日，將舉行「紅豆牛奶生乳捲」免費試吃活動。圖／亞尼克提供

想要免費試吃生乳捲嗎？「亞尼克」近期推出YTM限定口味的「紅豆牛奶生乳捲」，並且於南港展覽館、古亭、公館等地舉辦免費的試吃活動，讓民眾可以輕鬆體驗萬丹紅豆與北海道奶霜的組合，試吃活動現場還可享限時優惠價。

為了方便民眾可以快速購買生乳捲，亞尼克在多個捷運站設有「YTM」販賣機的服務，並且不定時針對YTM推出不同的活動。此次新推出的「紅豆牛奶生乳捲」，選用屏東萬丹紅豆，熬煮後擁有綿密鬆軟的口感與濃郁香氣，再搭配上北海道奶霜與蓬鬆蛋糕體，帶來香醇細緻的滋味，每條465元。

5月20日於南港展覽館、南港的YTM，以及5月27日於古亭、公館YTM，每日16:00起舉行快閃試吃活動，民眾可以免費試吃「紅豆牛奶生乳捲」。同時現場還有每條439元的優惠價，現省26元，售完為止。另外亞尼克還將於近期推出應景的「芒果系列」，適合喜愛酸甜果香的民眾。

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