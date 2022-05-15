粽型多肉盆栽＋蛋糕、復古南部粽！端午贈禮新選擇

端午佳節將至，許多民眾也陸續準備佳節贈禮。「老新台菜」今年以復古包裝，推出「粽意你肉粽禮盒」，共有3種口味的肉粽帶來不同風情；主打多肉植物的「有肉」則攜手「南蠻堂」，以粽子造型、立蛋造型的多肉植物盆栽搭配蛋糕，傳達佳節祝福的心意。

在高雄頗具人氣的「老新台菜」，今年將台菜元素解構後加入南部肉粽之中，推出3款口味肉粽的「粽意你肉粽禮盒」，每款都吃得到香菇、鹹蛋黃、雪蓮子等配料。其中「椒麻鮑魚肉粽」加入了彈牙鮑魚以及特調辣油，帶來香辣滋味；「松露膠原肉粽」則是改以豬蹄筋取代肥肉，搭配上義大利厄巴尼松露入饌，創造出中西交錯的組合；「古早干貝肉粽」則是藉由干貝的鮮甜帶出糯米香氣，並保留傳統的油蔥滋味。

有別於坊間肉粽多以4兩為主，老新台菜的肉粽均為7兩重，禮盒包裝也加入90年代的復古台味風格，增添贈禮情義。每盒單一口味5入，原價1280元，5月20日前可享預購價990元，另有買10盒送1盒的優惠（30盒以上不適用）。

除了傳統的肉粽之外，「有肉」今年攜手台灣長崎蛋糕品牌「南蠻堂」，推出「端午雙層植品禮盒」，共有「經典蛋禮」、「御藏粽禮」兩種不同組合。兩款各使用蛋型盆器、粽型盆器，為多肉植物帶來不同風格的呈現風格，盆器上也可見到台灣月桃的粽葉紋路。