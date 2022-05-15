快訊

基隆PCR及確診數鈍化 林右昌：可能快篩陽民眾沒出來

獨／金鐘視后左耳失聰 怨婆家今釋懷：恨的人都老死了

粽型多肉盆栽＋蛋糕、復古南部粽！端午贈禮新選擇

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「有肉」攜手「南蠻堂」，推出2款不同組合的端午雙層植品禮盒。圖／有肉提供
「有肉」攜手「南蠻堂」，推出2款不同組合的端午雙層植品禮盒。圖／有肉提供

端午佳節將至，許多民眾也陸續準備佳節贈禮。「老新台菜」今年以復古包裝，推出「粽意你肉粽禮盒」，共有3種口味的肉粽帶來不同風情；主打多肉植物的「有肉」則攜手「南蠻堂」，以粽子造型、立蛋造型的多肉植物盆栽搭配蛋糕，傳達佳節祝福的心意。

在高雄頗具人氣的「老新台菜」，今年將台菜元素解構後加入南部肉粽之中，推出3款口味肉粽的「粽意你肉粽禮盒」，每款都吃得到香菇、鹹蛋黃、雪蓮子等配料。其中「椒麻鮑魚肉粽」加入了彈牙鮑魚以及特調辣油，帶來香辣滋味；「松露膠原肉粽」則是改以豬蹄筋取代肥肉，搭配上義大利厄巴尼松露入饌，創造出中西交錯的組合；「古早干貝肉粽」則是藉由干貝的鮮甜帶出糯米香氣，並保留傳統的油蔥滋味。

有別於坊間肉粽多以4兩為主，老新台菜的肉粽均為7兩重，禮盒包裝也加入90年代的復古台味風格，增添贈禮情義。每盒單一口味5入，原價1280元，5月20日前可享預購價990元，另有買10盒送1盒的優惠（30盒以上不適用）。

除了傳統的肉粽之外，「有肉」今年攜手台灣長崎蛋糕品牌「南蠻堂」，推出「端午雙層植品禮盒」，共有「經典蛋禮」、「御藏粽禮」兩種不同組合。兩款各使用蛋型盆器、粽型盆器，為多肉植物帶來不同風格的呈現風格，盆器上也可見到台灣月桃的粽葉紋路。

禮盒中並且搭配南蠻堂的「加壽蛋糕」，標榜無添加化學材料，並且烙印2022年端午限定的葉型波紋，呼應佳節祝福之意。「經典蛋禮」每套1210元；「御藏粽禮」每組1,590元。

有肉推出的「御藏粽禮」，搭配有粽型植栽組。圖／有肉提供
有肉推出的「御藏粽禮」，搭配有粽型植栽組。圖／有肉提供
老新台菜推出3種口味的「粽意你肉粽禮盒」。圖／老新台菜提供
老新台菜推出3種口味的「粽意你肉粽禮盒」。圖／老新台菜提供

多肉植物 義大利

延伸閱讀

端午連假將至 台北關通關服務不打烊

隔離學生忽略防疫規定未戴罩開門 畫面曝光惹議

新光三越端午熱銷榜 日本必買伴手禮對尬板橋排隊店

端午將至物價悄悄喊漲 業者：肉粽約漲5到10元

相關新聞

粽型多肉盆栽＋蛋糕、復古南部粽！端午贈禮新選擇

端午佳節將至，許多民眾也陸續準備佳節贈禮。「老新台菜」今年以復古包裝，推出「粽意你肉粽禮盒」，共有3種口味的肉粽帶來不同...

EVA狂粉暴走！ROG推《新世紀福音戰士》聯名商品 從主機板到T-Shirt全都要收

新世紀福音戰士狂粉注意！ROG玩家共和國宣布推出重量級聯名商品「ROG × EVANGELION」系列，以知名動漫IP《...

融入職人手藝、結合製表科技！CITIZEN續寫高級腕表傳奇

在去年，CITIZEN出手，結合集團下瑞士高級機芯廠技術，打造The CITIZEN系列旗艦級機械腕表，造成轟動。即便一...

火影忍者迷必去！「一樂拉麵」進軍新竹湳雅廣場

重現漫畫經典場景、台灣唯一獲得官方授權的「火影忍者一樂拉麵」，自2021年8月開幕以來，就已經吸引無數粉絲前往。一樂拉麵...

連3天「霜淇淋買1送1」！「一Ｏ八抹茶茶廊」插旗新竹

來自日本的抹茶甜品專賣店「一Ｏ八抹茶茶廊」，將於5月18日首度走出大台北，於Big City遠東巨城購物中心開設新竹第1...

大摩攜手木雕大師楊北辰 首度進駐台北當代藝術博覽會

以「老酒銀行」美譽深獲全球威士忌行家追捧的大摩威士忌酒廠，這次作為《台北當代藝術博覽會》首個獨家合作威士忌品牌，即將於今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。