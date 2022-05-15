日本直送湯頭！賈以食日「雞白湯拉麵」 醇厚登場
繼2021年首度推出日式異國風味的「博多拉麵豚骨風味」後，「賈以食日」本季新推出全新口味「雞白湯拉麵」，標榜由日本福岡在地老師傅調製湯頭並運送來台，再搭配上台灣製麵條，帶來醇厚的日式風味。官網並推出新品優惠價，每組現省71元。
使用大量雞隻部位、蔬菜熬煮的「雞白湯」，擁有濃郁卻不油膩的口感，獲得許多拉麵控的青睞。由藝人賈永婕、衛斯里姐弟所創辦的「賈以食日」，主打多樣化的拌麵、湯麵，此次新推出的「雞白湯拉麵」，其湯頭出自日本福岡縣在地老師傅之手，透過長時間熬煮、乳化雞骨，粹練出兼具香氣與膠質的湯頭，再由日本原裝進口來台。麵條則是台灣製麵師以以三道熟成醒麵、九段式延壓的多道工序製作而成的細拉麵，口感彈牙又能快速吸附湯頭。
雞白湯拉麵的湯底採醬包形式，加入熱水煮沸就能快速還原職人手藝，也可依照個人喜好調整麵條軟硬度，還可加入秘制雞油、特條辣椒粉，增添醇厚與辛香滋味，每盒3入，定價420元，官網售價399元。即日起至6月5日期間，2盒原價840元，官網優惠價769元。
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