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6種辣度、8種醬料！HOTTIES新推「美式辣爹炸雞可頌」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
平日午間限定的「美式辣爹炸雞可頌組」，每套180元。記者陳睿中／攝影
平日午間限定的「美式辣爹炸雞可頌組」，每套180元。記者陳睿中／攝影

主打有6種辣度、8種醬料，搭配出多種口味炸雞的「HOTTIES辣炸雞」，近期將炸雞與可頌相互結合，推出平日午間限定的「美式辣爹炸雞可頌」，為喜愛美式速食的民眾，提供不同的新選擇。

HOTTIES辣炸雞所屬的「老爹餐飲集團」，創辦人為毛加恩與（James）與施振邦（Parkson），旗下還擁有Shrimp Daddy蝦老爹、Twinkeyz Tacos塔可老爹和Twinkeyz Dos等品牌。其中HOTTIES辣炸雞在美國南加州有多間分店，在台則有台北大安店、桃園統領店等2間門市。

餐點部份，招牌的「辣爹炸雞胸」以雞胸條為主角，並在炸雞外層灑上不同辣度的特製辣粉，包括有香蒜椒鹽、匈牙利紅椒粉、卡宴辣椒、魔鬼辣椒、死神辣椒等6種程度選擇，適合無辣不歡的民眾挑戰，每份115元。同時店內也提供8種不同的美式沾醬，包括有辣爹特調醬、煙燻杏桃酸甜醬、是拉差美乃滋、牧場沙拉醬、蜂蜜芥末醬、糖醋蜜梅醬，以及隱藏版的辣根美乃滋和哈班納諾芒果辣醬，搭配炸雞或薯條均對味。

近期全新推出的「美式辣爹炸雞可頌組」，即是將辣爹炸雞胸與酥鬆的可頌麵包搭配，帶來不同的口感變化，搭配馬鈴薯蠟燭蛋杯，每份180元，僅限週一至週五的11:00～14:00供應。除此之外，高人氣的「美式辣爹炸雞堡」是將炸雞胸搭配麵包、酸黃瓜、捲生菜沙拉製成，帶來大大的滿足，每份240元。另外店內也提供炸腿排與棒腿、老爹起士瀑布吐司、野性風格薯條、辣爹炸雞薯條等餐點。

針對喜愛組合餐的民眾，HOTTIES也提供4種不同組合的套餐方案。其中最豐富的C餐，一次就包括美式辣爹炸雞堡、辣爹炸雞胸、肯瓊波浪薯條、軟性飲料，每套395元。另外D餐則是有套餐限定的「辣妹炸雞墨西哥捲」，還有肯瓊波浪薯條與軟性飲料，每份360元。

美式辣爹炸雞堡搭配辣爹炸雞胸套餐，每套395元。記者陳睿中／攝影
美式辣爹炸雞堡搭配辣爹炸雞胸套餐，每套395元。記者陳睿中／攝影
美式辣爹炸雞堡，每份240元。記者陳睿中／攝影
美式辣爹炸雞堡，每份240元。記者陳睿中／攝影
集結辣爹炸雞胸2塊、肯瓊波浪薯條、軟性飲料的A套餐，每份325元。記者陳睿中／攝影
集結辣爹炸雞胸2塊、肯瓊波浪薯條、軟性飲料的A套餐，每份325元。記者陳睿中／攝影
辣爹炸雞薯條，每份295元。記者陳睿中／攝影
辣爹炸雞薯條，每份295元。記者陳睿中／攝影
辣妹炸雞墨西哥捲套餐，每套360元。記者陳睿中／攝影
辣妹炸雞墨西哥捲套餐，每套360元。記者陳睿中／攝影
HOTTIES辣炸雞提供有6種不同辣度等級的選擇。記者陳睿中／攝影
HOTTIES辣炸雞提供有6種不同辣度等級的選擇。記者陳睿中／攝影
野性風格薯條，每份185元。記者陳睿中／攝影
野性風格薯條，每份185元。記者陳睿中／攝影
HOTTIES店內提供8種不同的美式沾醬供民眾選擇。記者陳睿中／攝影
HOTTIES店內提供8種不同的美式沾醬供民眾選擇。記者陳睿中／攝影

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