6種辣度、8種醬料！HOTTIES新推「美式辣爹炸雞可頌」

主打有6種辣度、8種醬料，搭配出多種口味炸雞的「HOTTIES辣炸雞」，近期將炸雞與可頌相互結合，推出平日午間限定的「美式辣爹炸雞可頌」，為喜愛美式速食的民眾，提供不同的新選擇。

HOTTIES辣炸雞所屬的「老爹餐飲集團」，創辦人為毛加恩與（James）與施振邦（Parkson），旗下還擁有Shrimp Daddy蝦老爹、Twinkeyz Tacos塔可老爹和Twinkeyz Dos等品牌。其中HOTTIES辣炸雞在美國南加州有多間分店，在台則有台北大安店、桃園統領店等2間門市。

餐點部份，招牌的「辣爹炸雞胸」以雞胸條為主角，並在炸雞外層灑上不同辣度的特製辣粉，包括有香蒜椒鹽、匈牙利紅椒粉、卡宴辣椒、魔鬼辣椒、死神辣椒等6種程度選擇，適合無辣不歡的民眾挑戰，每份115元。同時店內也提供8種不同的美式沾醬，包括有辣爹特調醬、煙燻杏桃酸甜醬、是拉差美乃滋、牧場沙拉醬、蜂蜜芥末醬、糖醋蜜梅醬，以及隱藏版的辣根美乃滋和哈班納諾芒果辣醬，搭配炸雞或薯條均對味。

近期全新推出的「美式辣爹炸雞可頌組」，即是將辣爹炸雞胸與酥鬆的可頌麵包搭配，帶來不同的口感變化，搭配馬鈴薯蠟燭蛋杯，每份180元，僅限週一至週五的11:00～14:00供應。除此之外，高人氣的「美式辣爹炸雞堡」是將炸雞胸搭配麵包、酸黃瓜、捲生菜沙拉製成，帶來大大的滿足，每份240元。另外店內也提供炸腿排與棒腿、老爹起士瀑布吐司、野性風格薯條、辣爹炸雞薯條等餐點。