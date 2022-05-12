縮減餐期、力拼外帶！5月星飯店自助餐暫停營業整理包

國內疫情升溫，確診數屢創新高，餐飲業大受衝擊，民眾或者自煮、或是外帶，內用人數大減，尤其吃到飽的自助餐消費人數驟降，不少飯店或者主打外帶，或是減少或縮短餐期時間，減少開支、力拼多元營收，期能度過疫情高峰期。

其中，台北君悅酒店即起至5月底，彩日本料理與茶苑兩家餐廳暫停營業，雲錦中餐廳僅開放周五至周日營運。此外，業者日前已將一樓大廳迎賓廊重啟「君悅食集」，並推出「黃金時刻」住滿12小時 2800元住宿優惠，搶攻外帶商機，以及雙北地區需分流上班或在家工作的商務族群。

台北晶華酒店栢麗廳即日起暫停供下午茶時段，若持有平日下午茶餐券，則直接升等為平日午餐，平日午餐券升等為平日晚餐使用。晶華酒店也力拼外帶，去年6月開站至今的「晶華美食到你家」美食外帶外送平台，日前歡慶烤鴨銷售量突破一萬隻，特設「星級烤鴨專區」，強調24小時前下訂即可享用。

台北遠東自助餐廳調整營業時間為每周五至日營業，外帶餐車以及線上商店訂購外帶外送正常供應。

此外，台北喜來登的十二廚、台北寒舍艾美酒店的探索廚房，也於即起至5月31日暫停供應下午茶。除了縮減餐期，台北喜來登也看好「康復者商機」推出優惠方案，訂房加贈五星主廚分享餐與紅酒為生活解悶，線上平台也同步推出美食限時快閃，自取最低5折起。

台北老爺的Le Café咖啡廳則在5月10日起，周一至四暫停餐廳內用，周五、六、日正常營業，但外帶與單點正常供應。

台北凱達大飯店百宴自助餐5月的周二至四、午/晚餐暫不營業。新北板橋凱撒大飯店朋派自助餐周一至四不開放內用，周五、六、日開放午餐及晚餐時段，持有餐券者，單張加價300元可享假日午餐或晚餐1客，或兌換外帶商品，最高可享71折。

台北新板希爾頓酒店悅市集全日餐廳，周一至四僅供應早餐，其餘時段暫不開放，周五至日正常營運。除了縮減餐期，新板希爾頓也轉攻外帶，館內擁有高人氣的青雅中餐廳推出逾10道經典及創意粵菜，5月底前單品結帳再享85折優惠；悅市集也與「SociAbility逸廊」推出外帶外送商品，輕食最低價100元起。