快訊

直播／中研院召開跨國同步記者會 公布銀河系中心重大發現

圖文教你做／如何視訊看診？「健康益友APP」操作流程一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

縮減餐期、力拼外帶！5月星飯店自助餐暫停營業整理包

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
晶華推出「米其林三合一分享餐」，包括一整隻烤鴨、港點以及西施泡飯。圖／晶華酒店提供
晶華推出「米其林三合一分享餐」，包括一整隻烤鴨、港點以及西施泡飯。圖／晶華酒店提供

國內疫情升溫，確診數屢創新高，餐飲業大受衝擊，民眾或者自煮、或是外帶，內用人數大減，尤其吃到飽的自助餐消費人數驟降，不少飯店或者主打外帶，或是減少或縮短餐期時間，減少開支、力拼多元營收，期能度過疫情高峰期。

其中，台北君悅酒店即起至5月底，彩日本料理與茶苑兩家餐廳暫停營業，雲錦中餐廳僅開放周五至周日營運。此外，業者日前已將一樓大廳迎賓廊重啟「君悅食集」，並推出「黃金時刻」住滿12小時 2800元住宿優惠，搶攻外帶商機，以及雙北地區需分流上班或在家工作的商務族群。

台北晶華酒店栢麗廳即日起暫停供下午茶時段，若持有平日下午茶餐券，則直接升等為平日午餐，平日午餐券升等為平日晚餐使用。晶華酒店也力拼外帶，去年6月開站至今的「晶華美食到你家」美食外帶外送平台，日前歡慶烤鴨銷售量突破一萬隻，特設「星級烤鴨專區」，強調24小時前下訂即可享用。

台北遠東自助餐廳調整營業時間為每周五至日營業，外帶餐車以及線上商店訂購外帶外送正常供應。

此外，台北喜來登的十二廚、台北寒舍艾美酒店的探索廚房，也於即起至5月31日暫停供應下午茶。除了縮減餐期，台北喜來登也看好「康復者商機」推出優惠方案，訂房加贈五星主廚分享餐與紅酒為生活解悶，線上平台也同步推出美食限時快閃，自取最低5折起。

台北老爺的Le Café咖啡廳則在5月10日起，周一至四暫停餐廳內用，周五、六、日正常營業，但外帶與單點正常供應。

台北凱達大飯店百宴自助餐5月的周二至四、午/晚餐暫不營業。新北板橋凱撒大飯店朋派自助餐周一至四不開放內用，周五、六、日開放午餐及晚餐時段，持有餐券者，單張加價300元可享假日午餐或晚餐1客，或兌換外帶商品，最高可享71折。

台北新板希爾頓酒店悅市集全日餐廳，周一至四僅供應早餐，其餘時段暫不開放，周五至日正常營運。除了縮減餐期，新板希爾頓也轉攻外帶，館內擁有高人氣的青雅中餐廳推出逾10道經典及創意粵菜，5月底前單品結帳再享85折優惠；悅市集也與「SociAbility逸廊」推出外帶外送商品，輕食最低價100元起。

因各飯店自助餐廳開放時間時有變化，建議民眾最好先電詢再前往。

台北喜來登推出線上美饌限時快閃。圖／台北喜來登提供
台北喜來登推出線上美饌限時快閃。圖／台北喜來登提供
搶攻外帶商機，「川味水煮肥牛」展現麻、香、辣的獨特風味。圖／台北新板希爾頓酒店提供
搶攻外帶商機，「川味水煮肥牛」展現麻、香、辣的獨特風味。圖／台北新板希爾頓酒店提供
5月底前，多家星級飯店自助餐廳調整營業時間，行前最好先電詢。圖／台北凱達大飯店提供
5月底前，多家星級飯店自助餐廳調整營業時間，行前最好先電詢。圖／台北凱達大飯店提供

酒店 下午茶

延伸閱讀

天價的一餐？ 他外送點1400萬、現金回饋7萬2 釣出更多同路人

外送60元炒青菜長這樣…她嘆花錢買經驗 網曝「1原因」：店家也無奈

整理包／衝刺倒數！111國中教育會考大補帖 各科必考重點一次看

新北／品香清粥小菜 菜餚均有用心不輸餐廳品質

相關新聞

電話有「5、2、0」送薯條！漢堡王「免費送華堡」

免費吃華堡！連鎖速食「漢堡王」自5月20日起，限時推出華堡日優惠，凡購買指定套餐，就可以在5月26日免費獲贈華堡1顆。另...

福利熊失寵？！全聯攜手foodpanda推3款超萌胖胖達甜點 登錄抽加菜金1萬元

全聯We Sweet甜點經常都有令人驚奇的新創意，這次攜手foodpanda，以品牌大使「胖胖達」為主題，推出3款超萌聯...

縮減餐期、力拼外帶！5月星飯店自助餐暫停營業整理包

國內疫情升溫，確診數屢創新高，餐飲業大受衝擊，民眾或者自煮、或是外帶，內用人數大減，尤其吃到飽的自助餐消費人數驟降，不少...

Ball Watch再攜手海軍潛水實驗隊NEDU 海陸兩棲超霸氣

人們多數嚮往軍事風格、而不是戰爭，因為軍事代表了強悍、硬派的高度，備戰、而不懼戰。波爾表（Ball）再度與美國軍事單位合...

范少勳、持修和孫盛希合體演繹UNIQLO夏季T恤！時髦形象大片背後竟藏爆笑故事

歌手持修、孫盛希、演員范少勳、大文、水中攝影導演袁緒虎及YouTuber Meg難得齊聚，就是為了詮釋UNIQLO這季推...

侯布雄新主廚松尾洋平登場 在法料中展現日式究極精神

米其林二星侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon Taipei）月前迎來新主廚，原法籍主廚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。