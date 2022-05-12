電話有「5、2、0」送薯條！漢堡王「免費送華堡」

免費吃華堡！連鎖速食「漢堡王」自5月20日起，限時推出華堡日優惠，凡購買指定套餐，就可以在5月26日免費獲贈華堡1顆。另外會員電話號碼內有「5、2、0」任一數字，就可獲贈「點心組兌換券」，憑券消費滿額就可免費兌換薯條份或可樂1杯。

每個月的26日，乃是漢堡王的「華堡日」。5月20日至5月25日期間，於漢堡王官網預定指定套餐，輸入代碼「LOVEBK」，並且選擇在5月26日取餐，就可贈送「原味華堡」1顆（價值123元）。5月26日於官網購買指定套餐輸入代碼，或臨櫃出示粉絲頁貼文、LINE官方帳號推播截圖，同樣可享優惠，贈送「原味華堡」1顆。

除此之外，5月16日23:59前加入漢堡王LINE官方帳號，並且註冊綁定會員，凡登記電話號碼內有「5、2、0」任一數字，系統將於5月17日起陸續發放「滿額點心組兌換券」。會員於5月20日至5月26日期間，在官網或臨櫃消費滿350元，就可憑券兌換「中薯1份」或「小杯可樂」1杯。