和牛漢堡排、蒜味雞排都優惠！樂雅樂「主餐加購5折」

疫情人數攀升，許多人紛紛過起居家隔離生活。日式連鎖餐廳「樂雅樂」自即日起推出外帶指定餐點，可享「經典主餐5折」的加購優惠。另外「樂天皇朝」也新推出「居隔營養套餐」，為居隔生活也能補充活力。

連鎖日式餐廳「樂雅樂」自即日起至5月31日期間，推出外帶購買指定牛排、日式御膳，可享「經典主餐5折」的加購優惠。其中指定產品包括有「牛排鮮蔬炸魚/炸蝦拼盤」、「三星蔥和牛漢堡排御膳」、「和風照燒牛排御膳」等12款餐點。可享加購優惠的經典主餐，則有「和牛漢堡排炸蝦鐵板」、「蒜味雞排香酥魚」等5款餐點，5折後每份105～190元。

另外樂雅樂現在在foodpanda也推出「喀什米爾雞排炸魚飯買1送1」優惠，可以享受到以多種辛香料醃漬入味的雞腿排，還有搭配塔塔醬的酥炸魚塊，優惠至5月23日為止。

樂天皇朝考量民眾隔離在家或想要提昇抵抗力的需求，5/16起推出「居隔營養套餐」，包括有主餐「清蒸山泉鱸魚」、「紅燒獅子頭」（2選1），還有以黨參、茯苓、黃耆等數十種中藥材熬燉而成的「山藥腩排活力湯」，以及家鄉蔬菜包、3款配菜，每組288元，同步上架於UberEats與FoodPanda。透過Oddle官網下單，滿1,500元再享雙北12公里內免費送到家。另外自5月17日起，也將推出「皇朝主廚特製秘滷包」，內含鳳爪、豬頰肉、黑豆干、豬耳朵、五香花生等食材，每組298元。