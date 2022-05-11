摩斯「咖啡、蒟蒻買1送1」 買米漢堡再抽萬元摩斯卡

端午佳節將至，「摩斯漢堡」推出「米食粽夏季」系列優惠活動，活動期間購買米漢堡，就有機會抽中萬元摩斯卡。另外全台摩斯與MOS安心取溫馨送也同步推出一系列端午禮盒，包括有蒟蒻禮盒買1箱送1箱、長崎蜂蜜蛋糕禮盒現省150元等不同優惠。5月12日當天，還可享「中杯摩斯咖啡買1送1」的LINE好友優惠。

即日起至6月15日止，消費者至摩斯漢堡購買任一超級大麥系列米漢堡，即贈「米食美味券」1張，可以用超值優惠價換購午茶、點心、元氣早餐或漢堡組合，且登錄發票還有機會抽中「萬元摩斯卡」。另外，只要在活動期間內購買指定「紅烏龍烤雞珍珠堡」，加碼享2倍中獎機會。

摩斯漢堡即日起也新推出「熱帶雙果蒟蒻」以百香果、芒果調和而成，具有酸甜的熱帶水果氣息，單杯售價45元。配合端午贈禮需求，即日起至6月15日期間，蒟蒻禮盒還可享「買1箱送1箱」的優惠，包括有葡萄、蜂蜜檸檬、柳丁等3種風味。每箱加價39元，即可升級成熱帶雙果蒟蒻。

另外即日起至6月30日期間，摩斯漢堡也推出「長崎蜂蜜蛋糕禮合組」，內含原味與抹茶風味長崎蜂蜜蛋糕、玄米煎茶5入，原價750元，優惠價600元。另外「晨光料理組」品項包含包含摩斯可可粉、摩斯抹茶拿鐵粉、摩斯和風沙拉醬、及味覺糖x摩斯漢堡疊疊樂軟糖，任選2入折50元。「生活好滋味組」品項包括MOS燕麥米穀物棒、濾泡式咖啡及法式蕈菇濃湯，任選5入折30元。