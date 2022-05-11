免費吃！北村豆府家「香蕉牛奶巧克力霜淇淋」升級回歸

豆府餐飲旗下的「北村豆腐家」，主打韓式料理，並且提供用餐免費送霜淇淋的活動，其中又以「香蕉牛奶霜淇淋」最受消費者青睞，但自2020年暫停供應。此次北村豆腐家宣佈，香蕉牛奶霜淇淋自即日起再度回歸，並且加入美國Hershey's巧克力醬，升級成為「香蕉牛奶巧克力霜淇淋」，同樣可以免費享用。另外集團旗下的「帕泰家」也於即日起重新推出「芒果糯米飯」，為餐桌帶來濃烈又熱情的南洋氣息。

北村豆腐家限定版的「香蕉牛奶巧克力霜淇淋」，將風味滑順的香蕉牛奶變成霜淇淋，香甜中帶著香蕉風味，宛若重現韓國國民飲品。外層則是覆上帶有苦甜滋味的Hershey's巧克力醬，創造出層次風味。凡至全台北村豆腐家門市用餐且滿低消門檻，就可免費贈送1支，單點每支90元，第2支可享半價優惠。