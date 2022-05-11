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免費吃！北村豆府家「香蕉牛奶巧克力霜淇淋」升級回歸

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
帕泰家「芒果糯米飯」即日起回歸市場，每份188元。圖／豆府提供
帕泰家「芒果糯米飯」即日起回歸市場，每份188元。圖／豆府提供

豆府餐飲旗下的「北村豆腐家」，主打韓式料理，並且提供用餐免費送霜淇淋的活動，其中又以「香蕉牛奶霜淇淋」最受消費者青睞，但自2020年暫停供應。此次北村豆腐家宣佈，香蕉牛奶霜淇淋自即日起再度回歸，並且加入美國Hershey's巧克力醬，升級成為「香蕉牛奶巧克力霜淇淋」，同樣可以免費享用。另外集團旗下的「帕泰家」也於即日起重新推出「芒果糯米飯」，為餐桌帶來濃烈又熱情的南洋氣息。

北村豆腐家限定版的「香蕉牛奶巧克力霜淇淋」，將風味滑順的香蕉牛奶變成霜淇淋，香甜中帶著香蕉風味，宛若重現韓國國民飲品。外層則是覆上帶有苦甜滋味的Hershey's巧克力醬，創造出層次風味。凡至全台北村豆腐家門市用餐且滿低消門檻，就可免費贈送1支，單點每支90元，第2支可享半價優惠。

泰國傳統的「芒果糯米飯」，曾經被CNN納入全球50大最佳甜點之一。連續5年獲得米其林必比登推薦的泰國餐廳「帕泰家」，店內提供多款泰式料理，此次也將「芒果糯米飯」在5月正式回歸。加上香蘭汁的糯米飯蒸熟後呈現嬌嫩的粉綠色，再搭配台灣在欉紅芒果與椰奶，帶來清爽的熱帶風情，每份188元。

北村豆腐家限定版的「香蕉牛奶巧克力霜淇淋」，用餐滿低消就可免費贈送。圖／豆府提供
北村豆腐家限定版的「香蕉牛奶巧克力霜淇淋」，用餐滿低消就可免費贈送。圖／豆府提供

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