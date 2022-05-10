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誰說新店是美食郊區 在地人推薦的6間熱門餐廳報齁哩災

聯合新聞網 / MENU美食誌

炒牛肉、牛肉麵、抹茶甜點、日式料理、素食料理、鹹甜派......新店原來那麼好吃！

阿輝現炒黃牛肉

中興路三段225號

店內有販售牛肉火鍋、現炒牛肉、牛雜與熱炒，還有方便外食的燴飯、炒麵等。必吃招牌菜色沙茶炒牛肉，牛肉加上波菜大火快炒的美味，可以吃辣的朋友一定要炒辣，多了辣椒的香氣滋味更美味（MENU美食誌Wendy提供）

小樂堂

二十張路1巷1弄3號

抹茶控絕對不能錯過！低調隱身在大坪林捷運站附近的小巷，日式木質風格給人溫暖的感覺，抹茶系列蛋糕捲使用日本進口抹茶粉，抹茶香氣濃郁且不會過甜，平常不愛吃甜點的一吃也會愛上！（MENU美食誌Jeremy以食為天提供）

燦爛和食

民權路9號

以平價高 CP 值擄獲饕客的心，店面明亮清爽！店家幾乎每一季都會做菜單上的調整，海鮮肉質新鮮且份量十足，服務熱情又專業，建議想要來的朋友要提早訂位喔！（MENU美食誌Ashley提供）

老派的約會新店店

北新路二段40號

有著明亮且帶點溫馨童趣的外表，提供多種口味的蛋糕甜點和手工鹹甜派，還有可以一次選6種口味的鹹甜派組合，每一種派的派皮都非常酥脆且內餡厚實，讓人欲罷不能！（MENU美食誌Camille卡咪提供）

原粹蔬食作 Original Vegan

北新路三段206巷1弄7號

打造多采多姿的純素日式蔬食料理，紅磚牆圍成的庭園、店內的白色系簡約裝潢非常吸睛。蔬食餐點多元豐富，主打純素、連蛋奶都不加，必吃店內的熱門品項天貝溫沙拉、藜麥群菇烤等，口感豐富令人上癮！（MENU美食誌Florie 林林提供）

功夫豬私廚好麵

二十張路30號

隱身在一般民宅內，主打的是麵食系列餐點，推薦麻辣蒜香味牛肉好麵給喜歡重口味及嗜辣的朋友，帶點濃郁蒜香味道的湯頭又麻又辣，搭配Q彈帶勁的手工麵，牛肉塊滷的熟透軟嫩口感不會太柴，一吃就愛上！（MENU美食誌陳伊哇提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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