誰說新店是美食郊區 在地人推薦的6間熱門餐廳報齁哩災

「這棟小旅店存在的目的是讓你想到村子裡的海灣，或到背面小山丘上走走，而不只是待在房間裡看海。房間裡有時候反倒是希望能讓你發發呆，因為這已經是現代世界工作人生的一種奢侈。」

2022-05-10 08:23