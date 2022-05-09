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微甜又酸辣！AKAME「小米雞心辣椒」首波預購起跑
「南台灣最難訂的餐廳」AKAME主廚彭天恩（Alex）又有新作品！喜歡吃辣的彭天恩，這次端出的是微甜又酸辣的「小米雞心辣椒」，即日起於TA by AKAME官網展開首波預購，一次購買兩瓶即贈送一只「杜邦保冷袋」。
有別於魯凱族以煙燻、炭烤的方式保存食物，阿美族經常使用鹽巴和辣椒為捕撈的魚貨保鮮。受到阿美族的啟發，「小米雞心辣椒」先用醋來醃漬原住民常用的雞心辣椒，以緩和它讓人流汗的辣味；接著再加入帶殼發酵的小米，咬感十足之餘，更形成獨特的甜感，以及豐富酸、鹹與鮮味（Umami），最後加入優質橄欖油，做出餘韻悠長的獨特辣醬，使「小米雞心辣椒」成為生活中深具層次的百搭常備辣醬。
無論是搭配海鮮、蒜味義大利麵，抑或是便當、家常乾麵，以及即將到來的端午節粽子，「小米雞心辣椒」都能夠增添微甜又酸辣的好滋味，讓家常料理變得更加迷人。
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