微甜又酸辣！AKAME「小米雞心辣椒」首波預購起跑

「南台灣最難訂的餐廳」AKAME主廚彭天恩(Alex)又有新作品!喜歡吃辣的彭天恩,這次端出的是微甜又酸辣的「小米雞心辣椒」,即日起於TA by AKAME官網展開首波預購,一次購買兩瓶即贈送一只「杜邦保冷袋」。

有別於魯凱族以煙燻、炭烤的方式保存食物,阿美族經常使用鹽巴和辣椒為捕撈的魚貨保鮮。受到阿美族的啟發,「小米雞心辣椒」先用醋來醃漬原住民常用的雞心辣椒,以緩和它讓人流汗的辣味;接著再加入帶殼發酵的小米,咬感十足之餘,更形成獨特的甜感,以及豐富酸、鹹與鮮味(Umami),最後加入優質橄欖油,做出餘韻悠長的獨特辣醬,使「小米雞心辣椒」成為生活中深具層次的百搭常備辣醬。