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鹽酥雞＋OREO餅乾！必勝客「台味鹽酥雞比薩」限量開賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「台味第一讚鹽酥雞比薩」自5月10日起限時限量販售，單點大比薩399元。圖／必勝客提供
「台味第一讚鹽酥雞比薩」自5月10日起限時限量販售，單點大比薩399元。圖／必勝客提供

必勝客再度超越必勝客！不斷推出驚奇口味的必勝客「逗陣Hot台味」系列比薩，以台灣經典小吃「鹽酥雞」為出發點，將於5月10日正式推出台味十足的「台味第一讚鹽酥雞比薩」，不僅結合鹽酥雞、甜不辣、魷魚圈等鹽酥雞攤經典食材，更加上Oreo餅乾，帶來強烈的衝突感，限時限量登場。

在官方正式公告之前，網路上就已經盛傳「台味第一讚鹽酥雞比薩」的DM照片，引發網友們的熱烈討論。「台味第一讚鹽酥雞比薩」集合網友票選的鹽酥雞攤必吃三大聖品，包括有「火紅鹽酥雞」、「魷魚圈」與「甜不辣」，同時藉由九層塔、洋蔥、蔥花、胡椒粉等經典調味佐料，重現台式炸物的滋味。另外台味第一讚鹽酥雞比薩還加上鹽酥雞攤的隱藏料理「炸Oreo餅乾」，將Oreo餅乾鑲嵌入芝心餅皮中，創造出全新的「黑脆可可起司餅皮」，最後再灑上帕瑪森起司，讓甜鹹滋味交互融合，創造出視覺、味覺都驚人的效果。

「台味第一讚鹽酥雞比薩」自5月10日起限時限量販售，限定搭配黑脆可可起司餅皮，單點大比薩399元，也能以原價780元搭配外帶買大送大或外送買大送小比薩優惠。

必勝客 可可

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