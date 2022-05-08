全台「這3區戶籍」吃「MOMO壽喜燒」全桌5折！限時5天

連鎖壽喜燒「MO-MO-PARADISE」本季開設3間新門市，進駐高雄鼎山家樂福、中和環球購物中心、板橋大遠百。為慶祝新店開幕，5月9日起，只要同桌用餐者為板橋人、中和人、三民人，最高可享限時限量「全桌5折起」優待，包括MO-MO-PARADISE、天吉屋、BELLINI Pasta、MOLINO等全台45間門市均可適用。另外考量民眾在家用餐的需求，集團旗下外帶餐點也推出套餐升級方案，大大提昇滿足度。

MO-MO-PARADISE所屬的台灣三澧企業，旗下擁有多個餐飲品牌。為慶祝MO-MO拓展3間新門市，5月9日至5月31日期間，凡至MO-MO-PARADISE、天吉屋、吉天麩羅、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO等旗下品牌用餐，且身份證上戶籍地址為「板橋區」、「中和區」、「三民區」即可享用餐優惠。全桌的身份證有1區，可享95折；湊到2區身份證可享9折，湊齊3區身份證可享85折。除此之外，前5日限量加碼，湊齊3區身份證，即可享全桌5折優惠。（每日每店各限量5組，每組最多限4人，需電話預約）