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每晚3288元起！「寒居酒店」開幕 吃得到星級主廚餐　

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
寒居酒店座共規劃111間客房，區分為6種房型。圖／寒居酒店提供
寒居酒店座共規劃111間客房，區分為6種房型。圖／寒居酒店提供

寒舍集團旗下第5間、台北第4間飯店「寒居酒店」，自即日起正式於台北松江南京開幕。全館設計風格以休閒結合商務，並由米其林星級主廚林明健擔任餐飲顧問，在市中心中打造出棲身與棲心之所。為慶祝正式開幕，寒居酒店也推出每晚3,288元起的住宿優惠方案，5月31日前註冊app會員，還可享200元住宿抵用券。

寒居酒店座落於南京東路與松江路口，距離捷運松江南京站不到1分鐘，全棟採垂直共購飯店寓邸，為黃金級綠建築，樓高共24層，其中1至10樓為寒居酒店。設計由AB Concept奧必概念室內設計操刀，共規劃111間客房，區分為6種房型，包含2間套房。寒居酒店員工制服由C JEAN、STYDER製作，並且由香草菲菲設計酒店專屬香味「hoot No.116」，另外館內也透過現代時尚風格的語彙，結合大量的藝術展品，為旅宿時光增添藝術氣息。

餐飲部份亦是寒居酒店的一大亮點。全館唯一餐廳「Be Good」由米其林一星主廚林明健擔任顧問，提供房客早餐以及地中海飲食風格的全日料理。除了以風味飽滿、色彩飽滿、風味清新為主要輪廓外，還引進西班牙Josper直火烤箱，為肉品、海鮮、蔬菜帶來迷人的煙燻香氣。例如「爐烤雞腿、檸檬洋芋和紅蘿蔔、綠橄欖」使用紅牌薩索雞雞腿，透過Josper烤箱帶來成熟香氣與脆口外皮，透過檸檬風味洋芋與燉煮時蔬、綠橄欖增添尾韻，每份880元。「炭烤澳洲菲力、奶油玉米糕、干蔥醬」則是以Josper烤箱賦予三分熟度，外皮帶焦香仍保有軟嫩肉質，佐以巴沙米可干蔥醬、義式奶油玉米糕襯托出飽滿風味，每份1,180元。其他還有「肯瓊虎蝦義大利麵、櫛瓜、三星蔥」、「酥炸比目魚、甜豆、甜椒醬、蒔蘿」等選擇。

不同於傳統的自助早餐型態，寒居酒店早餐提供有「早餐義大利麵、西班牙臘腸、蘆筍、煎蛋」、「油封鴨腿班尼迪克蛋、綜合沙拉」、「雞蛋仔、炸雞、捲心菜沙拉」等位上主餐選擇，另外再搭配有半自助餐檯，為一日帶來滿滿的能量，每人580元。另外在BeGood也提供有TERRA土然巧克力代表性的「氮氣巧克力冰飲」，每杯280元。

其他細節部份，各樓層均提供有Natura氣泡水機供旅客無限飲用，並規劃健身房、窗景室內恆溫游泳池、蒸氣室與烤箱，各房型均安排有浴缸，同時還可見到吉祥物「鴞」的形象燈飾、肥皂。6樓與10樓還設有販賣機，提供紀念小物供賓客購買。

即日起至5月31日期間，寒居酒店推出燁鴞客房每晚3288元起、一泊一食每晚3 ,888元起的優惠方案。另外還有「寒居星饗」一泊二食方案，內含林明健獨家設計的雙人套餐與早餐2客，每晚8,888元起。

全館唯一的BeGood餐廳，由林明健擔任餐飲顧問。圖／寒居酒店提供
全館唯一的BeGood餐廳，由林明健擔任餐飲顧問。圖／寒居酒店提供
館內打造有室內恆溫游泳池等公共空間。圖／寒居酒店提供
館內打造有室內恆溫游泳池等公共空間。圖／寒居酒店提供
爐烤雞腿、檸檬洋芋和紅蘿蔔、綠橄欖，每份880元。圖／寒居酒店提供
爐烤雞腿、檸檬洋芋和紅蘿蔔、綠橄欖，每份880元。圖／寒居酒店提供
寒居酒店自即日起正式開幕。圖／寒居酒店提供
寒居酒店自即日起正式開幕。圖／寒居酒店提供
寒居提供有「雞蛋仔、炸雞、捲心菜沙拉」等位上早餐選擇。圖／寒居酒店提供
寒居提供有「雞蛋仔、炸雞、捲心菜沙拉」等位上早餐選擇。圖／寒居酒店提供

酒店 早餐

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