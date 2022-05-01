聽新聞
test
0:00 / 0:00

「88道日本料理」吃到飽988！和牛、生魚片無限供應

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
用料豪邁的「松露鵝肝和牛握」，同樣採無限供應。圖／馬辣提供
用料豪邁的「松露鵝肝和牛握」，同樣採無限供應。圖／馬辣提供

曾經吸引許多民眾登門用餐的「狗一下日本料理吃到飽」又回來了！馬辣集團旗下的日本料理餐廳「狗一下」，再度針對忠孝店限時限量推出吃到飽方案，包括壽司、串燒、炸物等88道餐點全部無限供應，每人988元起。針對母親節還有升級方案，加入鐵板牛舌、鰻魚串燒、烤虎蝦等料理，共計達到108道菜色，同樣享無限供應。

「狗一下」旗下擁有忠孝、公館、西門等門市，店內以單點式的型態，主打現點現作的日本料理，包括有生魚片、串烤、炸物等多種選擇，其中又以大份量的「毛毛蟲壽司」為明星商品。此次狗一下針對忠孝店，推出限定供應的「吃到飽方案」，無限量供應手卷、生魚片、壽司、炸物、串燒等88款料理，其中還包含松露鵝肝和牛握、松露炸薯條、美國和牛毛毛蟲壽司等菜色，每人988元起，每日限量20組。

針對母親節即將到來，狗一下再推出升級方案，除了可以吃到全部的菜色，還加入鰻魚串燒、香烤巨大海虎蝦、比目魚毛毛蟲壽司、鐵板牛舌、美國見島和牛嫩肩沙朗串燒等菜色，總品項達到108款，每人1,688元。另外加價還可升級酒水暢飲，為聚餐時光增添微醺樂趣。

除此之外，狗一下也針對母親節檔期內用民眾推出對對碰活動。含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，每位消費滿800元，其中1人身分證／健保卡有「9、2、0」任2碼，就可免費獲得「鮭魚壽司蛋糕」1份。

吃到飽升級方案中，可無限享受「鐵板牛舌」。圖／馬辣提供
吃到飽升級方案中，可無限享受「鐵板牛舌」。圖／馬辣提供
狗一下提供有多款串燒可供選擇。圖／馬辣提供
狗一下提供有多款串燒可供選擇。圖／馬辣提供
狗一下針對母親節推出升級版的吃到飽方案，無限享用108種菜色。圖／馬辣提供
狗一下針對母親節推出升級版的吃到飽方案，無限享用108種菜色。圖／馬辣提供
「炙燒干貝握」也是狗一下的人氣料理。圖／馬辣提供
「炙燒干貝握」也是狗一下的人氣料理。圖／馬辣提供
新推出的「比目魚毛毛蟲壽司」。圖／馬辣提供
新推出的「比目魚毛毛蟲壽司」。圖／馬辣提供

壽司 日本料理

延伸閱讀

母親節玩樂園／送OUTLET購物金、吃大餐免費搭摩天輪

燒肉、韓食、麻辣鍋都有！乾杯、豆府母親節大餐懶人包

身份證2數字「烏魚子、干貝」吃到飽！馬辣11品牌優惠

點熟成牛排送金箔和牛！美福牛排館推出母親節限定優惠

相關新聞

芋泥泡芙、莓荔可頌！beard papa's、八月堂新甜品登場

隨著5月到來，beard papa's、八月堂均推出全新的甜品，為溫馨五月增添香甜氣息。beard papa's限時推出...

「88道日本料理」吃到飽988！和牛、生魚片無限供應

曾經吸引許多民眾登門用餐的「狗一下日本料理吃到飽」又回來了！馬辣集團旗下的日本料理餐廳「狗一下」，再度針對忠孝店限時限量...

不再忘記今天星期幾！BALENCIAGA推出一周短襪組

去年一月，BALENCIAGA推出Cities城市系列，以世界幾大城市名搭配品牌logo的簡約設計，打造出包款、帽子甚至...

影／像極了侏儸紀公園 亞洲最大鳥園今起試營運

南投縣草屯鎮「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」斥資逾7億元、耗時8年打造，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，園...

賣到缺貨的「媽的」熱狗手套 安德魯加菲居然有一組！

楊紫瓊主演的電影「媽的多重宇宙」票房正熱，劇中「多宇宙」各式不同趣味主題的設定也讓人印象超深刻，像是「石頭宇宙」、「浣熊...

華泰王子「九華樓、驢子餐廳」5月底停業！遷至春大直

台北「華泰王子大飯店」館內餐廳「九華樓」與「驢子餐廳」，各自受到許多饕客的支持，是品牌代表性的餐廳。但是華泰王子大飯店5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。