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「88道日本料理」吃到飽988！和牛、生魚片無限供應
曾經吸引許多民眾登門用餐的「狗一下日本料理吃到飽」又回來了！馬辣集團旗下的日本料理餐廳「狗一下」，再度針對忠孝店限時限量推出吃到飽方案，包括壽司、串燒、炸物等88道餐點全部無限供應，每人988元起。針對母親節還有升級方案，加入鐵板牛舌、鰻魚串燒、烤虎蝦等料理，共計達到108道菜色，同樣享無限供應。
「狗一下」旗下擁有忠孝、公館、西門等門市，店內以單點式的型態，主打現點現作的日本料理，包括有生魚片、串烤、炸物等多種選擇，其中又以大份量的「毛毛蟲壽司」為明星商品。此次狗一下針對忠孝店，推出限定供應的「吃到飽方案」，無限量供應手卷、生魚片、壽司、炸物、串燒等88款料理，其中還包含松露鵝肝和牛握、松露炸薯條、美國和牛毛毛蟲壽司等菜色，每人988元起，每日限量20組。
針對母親節即將到來，狗一下再推出升級方案，除了可以吃到全部的菜色，還加入鰻魚串燒、香烤巨大海虎蝦、比目魚毛毛蟲壽司、鐵板牛舌、美國見島和牛嫩肩沙朗串燒等菜色，總品項達到108款，每人1,688元。另外加價還可升級酒水暢飲，為聚餐時光增添微醺樂趣。
除此之外，狗一下也針對母親節檔期內用民眾推出對對碰活動。含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，每位消費滿800元，其中1人身分證／健保卡有「9、2、0」任2碼，就可免費獲得「鮭魚壽司蛋糕」1份。
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