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挾帶東京米其林三星榮耀 侯布雄新主廚松尾洋平上任
侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon Taipei）延續探索夢想與料理的無限可能，由法國團隊任命東京米其林三星的惠比壽Joël Robuchon Restaurant日籍主廚松尾洋平（Yohei MATSUO），接手掌勺台北店餐廳，發揚侯布雄法式料理精神，繼續守護星星光芒，為台灣饕客帶來精彩絕倫的法式盛饌。原法籍女主廚Florence Dalia，則因另有個人規劃，決定離開侯布雄餐飲集團。
1985年出生於日本東京的松尾洋平，小時候與家人在中餐廳用餐啟發對料理的嚮往，而離家不遠的惠比壽侯布雄法式餐廳，更常常吸引他佇足停留。他在18歲毅然決然踏入廚藝學習生涯，2007年正式進入嚮往已久的Joël Robuchon餐飲集團，先後在六本木米其林二星的L'ATELIER de Joël Robuchon及巴黎米其林一星的L'ATELIER de Joël Robuchon étoile工作，一步一腳印，積累紮實深厚的料理技藝與才氣讓他邁向頂級料理殿堂。
在東京惠比壽Joël Robuchon Restaurant擔任主廚期間，令人嘆為觀止的華麗與創意手法詮釋當代法國料理，備受推崇，並以一絲不苟的精神帶領著團隊持續維持在高水準表現，蟬聯米其林三星殊榮。
對松尾洋平而言，Joël Robuchon帶給他的，不僅僅是米其林星星光環，更是深深折服在其料理哲學及信念，誓言繼續傳承下去。
2022年4月松尾洋平挾帶米其林星星賦予的榮耀，進入亞洲的美食殿堂L'ATELIER de Joël Robuchon Taipei 侯布雄法式餐廳，將台灣精彩的風土滋味巧妙融合一道道侯布雄經典的法式料理，為大家帶來一場絕美奢華的味蕾饗宴。
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