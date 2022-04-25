送母親節蛋糕！樂丘×飛燕煉乳「飛燕芒果舒芙蕾」上桌
台中義式料理與舒芙蕾鬆餅專賣店「樂丘廚房」，今年夏天以屏東枋山芒果為素材，推出「芒果派對，Chill一夏」活動，限時推出飛燕芒果烤糰子舒芙蕾、芒果櫛瓜雞翅拼盤、香芒檸奶鮮蝦義大利麵等多款料理與飲品。其中「飛燕芒果烤糰子舒芙蕾」更是攜手老字號「飛燕煉乳」的聯名之作。針對即將到來的母親節， 消費滿額即贈送特製蛋糕，另外還有外帶85折的優惠方案。
樂丘廚房自2011年起家，主打將台灣特色食材結合義式料理，過去也憑借「珍珠奶茶舒芙蕾厚鬆餅」，獲得台中珍奶節「最想再吃珍奶料理」。本次樂丘推出一系列芒果主題餐點，其中「飛燕芒果烤糰子舒芙蕾」，乃是飛燕煉乳首次與餐廳異業合作。先於舒芙蕾鬆餅上淋上以日本十勝生乳與枋山愛文芒果製作而成的醬料，再放上手工製作的日式烤糰子並灑上金箔，還搭配愛文芒果與飛燕煉乳，帶來香甜感受，每份248元。
除此之外，樂丘本次也推出「芒果櫛瓜雞翅拼盤」，將芒果、烤櫛瓜、義式雞翅以泰式芒果醬增添酸甜滋味，每份188元。另外還有香芒檸奶鮮蝦義大利麵、香芒鮮蔬雞胸沙拉、芒果啵啵氣泡飲等餐點與飲品同步登場，每份160～388元。限時供應至8月30日。
為慶祝母親節，5月2日至5月31日期間，帶媽媽前來用餐，當日消費滿1,688，即贈送母親節特製蛋糕1份（需提前2日訂位，每日限量10顆）。另外配合防疫外送外帶需求，凡外帶自取主菜與新菜，可享85折優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言