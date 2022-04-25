送母親節蛋糕！樂丘×飛燕煉乳「飛燕芒果舒芙蕾」上桌

台中義式料理與舒芙蕾鬆餅專賣店「樂丘廚房」，今年夏天以屏東枋山芒果為素材，推出「芒果派對，Chill一夏」活動，限時推出飛燕芒果烤糰子舒芙蕾、芒果櫛瓜雞翅拼盤、香芒檸奶鮮蝦義大利麵等多款料理與飲品。其中「飛燕芒果烤糰子舒芙蕾」更是攜手老字號「飛燕煉乳」的聯名之作。針對即將到來的母親節， 消費滿額即贈送特製蛋糕，另外還有外帶85折的優惠方案。

樂丘廚房自2011年起家，主打將台灣特色食材結合義式料理，過去也憑借「珍珠奶茶舒芙蕾厚鬆餅」，獲得台中珍奶節「最想再吃珍奶料理」。本次樂丘推出一系列芒果主題餐點，其中「飛燕芒果烤糰子舒芙蕾」，乃是飛燕煉乳首次與餐廳異業合作。先於舒芙蕾鬆餅上淋上以日本十勝生乳與枋山愛文芒果製作而成的醬料，再放上手工製作的日式烤糰子並灑上金箔，還搭配愛文芒果與飛燕煉乳，帶來香甜感受，每份248元。

除此之外，樂丘本次也推出「芒果櫛瓜雞翅拼盤」，將芒果、烤櫛瓜、義式雞翅以泰式芒果醬增添酸甜滋味，每份188元。另外還有香芒檸奶鮮蝦義大利麵、香芒鮮蔬雞胸沙拉、芒果啵啵氣泡飲等餐點與飲品同步登場，每份160～388元。限時供應至8月30日。