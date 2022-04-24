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預購85折起！PABLO、創盛號「母親節蛋糕」粉嫩上市

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
PABLO推出「開心莓好起司塔」，每個520元。圖／PABLO提供
PABLO推出「開心莓好起司塔」，每個520元。圖／PABLO提供

溫馨的母親節即將到來，來自日本、以半熟起士塔聞名的「PABLO」，今年推出「開心莓好起司塔」，以粉嫩外型為母親送上祝福，並有95折預購優惠。至於「創盛號」則一口氣推出9款母親節蛋糕，預購可享85折起的折扣，還可獲得「招牌岩鹽奶油羅宋」回家。

PABLO本次推出的「開心莓好起司塔」，以奶油起司和蛋白烘焙的經典原味起司塔做為內餡基底，再鋪上清新的綜合莓果果凍，並以草莓卡士達鮮奶油以及開心果點綴。不僅外型擁有粉嫩的氣息，還具有滑順口感以及酸甜中帶著醇厚的風味，每個520元。4月30日前預購，還可享95折優惠。

主打羅宋麵包的「創盛號」今年因應母親節，一次推出9款口味蛋糕，各有著明治草莓冰淇淋、芋頭布丁、白葡萄卡士達蛋糕等不同的風味。其中「心願」使用芋頭餡搭配上滑潤布丁，帶來經典的風味，6吋680元，另有8、10、12吋等尺寸可供選擇。「擁抱」則是將手工芙蓮內餡與戚風蛋糕體相互搭配，6吋880元。其他還有慈愛、幸福、溫暖、永恆等不同款式，每個680元起。

創盛號同時推出預購方案，4月28日前預購1顆蛋糕，可享95折優惠，並贈送「招牌岩鹽奶油羅宋」兌換券1張；預購2顆蛋糕，可享85折優惠與「招牌岩鹽奶油羅宋」兌換券2張。另外自5月8日起，創盛號也陸續推出「招牌岩鹽奶油羅宋買1送1」的巡迴活動。

創盛號所推出的白葡萄卡士達蛋糕「永恆」，6吋880元、8吋1,080元。圖／創盛號提供
創盛號所推出的白葡萄卡士達蛋糕「永恆」，6吋880元、8吋1,080元。圖／創盛號提供
創盛號推出的「心願」，使用芋頭餡搭配上滑潤布丁，6吋680元。圖／創盛號提供
創盛號推出的「心願」，使用芋頭餡搭配上滑潤布丁，6吋680元。圖／創盛號提供

母親節 草莓

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