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這是麵店不是飯店！顛覆傳統裝潢 台南這間店爆紅

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
業者的蒜味乾麵價位75元，略高於同業。記者謝進盛／攝影
業者的蒜味乾麵價位75元，略高於同業。記者謝進盛／攝影

台南市永康區最近新開一間麵店，全新白色透天厝新建物，搭配高質感裝潢，打造乾淨寬敞明亮用餐環境，更霸氣提供兩處免費停車場，日來經顧客網路分享爆紅，消費者笑說，連吃個麵都像在五星級飯店般享受，大大顛覆對傳統麵店刻板印象。

來自高雄大社的「瑞玲外省仔麵」去年10月在永康永華路上開設旗艦店，業者未刻意宣傳，半年來許多顧客口耳相傳意外爆紅，更有遠從嘉義甚至台中搭高鐵來「朝聖」，網路討論度不歇。

讓外界印象最深的，就是麵店獨特用餐環境及空間設計，外觀和透天厝以白色系為主建築，寬敞挑高明亮用餐空間，還有設計感協調舒適環境，甚至連洗手間都幾乎一塵不染，一點也不輸五星級飯店。

店內餐點幾乎以一般麵食為主，有乾麵、湯麵、小菜、熱湯、滷味切盤、飲品，麵類價位約75元到85元間，業者標榜30年來自製麵條外，品項前面會有一些特殊小圖示，如告知帶點辣、或是人氣品項，讓人清楚易懂。

「價位雖然略高於同業，但值得啊！」、「我從嘉義來的，好有特色的店，好不好吃是其次啦！」從嘉義來的張先生說，因同事都在討論這間店，正好有點時間就帶著妻小來。他說，頭一遭看到如此有質感麵店，口味吃起來沒特別驚豔但也不雷，顛覆他對一些麵店雜亂刻板印象。

在地永康劉姓婦人已來消費多次，她說，豬肉麻醬麵是業者招牌，一上桌時，乾麵上有搭配上一些肉片、青菜、以及麻醬，麵要快點拌開才不會結成一塊。而拌勻時，麻醬香氣持續飄散出來，吸附在麵條上，整體風味還不錯。

也是慕名而來的善化區陳小姐說，除業者建築裝潢及用餐環境舒適大加分，業者更提供兩處免費停車場，真的很大器，對許多消費者來說，真的很有吸引力。

業者販賣的家常小菜。記者謝進盛／攝影
業者販賣的家常小菜。記者謝進盛／攝影
來自高雄大社的「瑞玲外省仔麵」在台南永康開設旗艦店，饒富質感裝潢外觀引起話題。記者謝進盛／攝影
來自高雄大社的「瑞玲外省仔麵」在台南永康開設旗艦店，饒富質感裝潢外觀引起話題。記者謝進盛／攝影
店內可見大面積開窗，用餐環境舒適。記者謝進盛／攝影
店內可見大面積開窗，用餐環境舒適。記者謝進盛／攝影
來自高雄大社的「瑞玲外省仔麵」在台南永康開設旗艦店，饒富質感裝潢外觀引起話題。記者謝進盛／攝影
來自高雄大社的「瑞玲外省仔麵」在台南永康開設旗艦店，饒富質感裝潢外觀引起話題。記者謝進盛／攝影
業者室內攤前整潔乾淨，幾乎一塵不染。記者謝進盛／攝影
業者室內攤前整潔乾淨，幾乎一塵不染。記者謝進盛／攝影

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