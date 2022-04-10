豹紋冰淇淋、Kitty聯名 3品牌「母親節蛋糕」秀創意

母親節即將到來，許多甜點品牌也準備為媽媽們獻上祝福。「哈根達斯」（Häagen-Dazs）今年與周湯豪攜手，首度推出豹紋主題蛋糕「愛擁豹」；「酷聖石」（COLD STONE）則再度聯名三麗鷗，打造萌度十足的「Hello Kitty粉嫩派對」蛋糕。至於「夢卡朵」則是以法式傳統甜點為基礎，推出母親節限定的「芋香席布斯特」，要讓媽媽們享受甜蜜。

哈根達斯今年以「分享真心，讓愛毫無保留」為題，推出4款母親節蛋糕。其中「愛擁豹」是與代言人周湯豪的創意團隊聯名設計，乃是品牌首度推出的豹紋主題蛋糕，將豹紋圍繞鮮紅色玫瑰，並搭配咖啡、夏威夷果仁以及巧克力X香草巧脆冰淇淋呈現，5吋2,080元。「玫瑰花園」則是將粉色玫瑰構成華麗的花園，還有翩翩飛舞的蝴蝶點綴，內餡則是夏威夷果仁與草莓冰淇淋，7吋2,480元。

另外哈根達斯也推出有「愛的禮物」、「傾心」等不同款式的冰淇淋蛋糕，滿足不同媽媽的喜好。同時還推出會員專屬的早鳥預購優惠，即日起註冊會員購買母親節冰淇淋蛋糕，可享第2顆250元折扣。另外購買「愛擁豹」冰淇淋蛋糕，就能擁有限量豹紋蛋糕紙盒。

酷聖石冰淇淋（COLD STONE）今年再度攜手三麗鷗，推出「Hello Kitty粉嫩派對」母親節蛋糕，採用圓型拼接設計，並將小麻糬融入芒果冰淇淋、酸甜草莓冰淇淋則拌入蔓越莓，藉此創造豐富的多層次口感。蛋糕表面也點綴Kitty專屬的蝴蝶結裝飾，6吋售價1,680元。即日起至5月1日期間，購買任款冰淇淋蛋糕可享88折、OPEN POINT會員享85折。5月2日至5月8日購買任一款冰淇淋蛋糕，OPEN POINT會員可享9折。

台灣本土日式甜點「夢卡朵」今年母親節以法式傳統席布斯特做法，結合台灣大甲芋泥，推出母親節限定的「芋香席布斯特」。底層添加杏仁粉的派塔皮散發杏仁清香，蛋奶餡則加入芋頭泥，展現出圓潤的香氣，上層再鋪上厚厚一層大甲芋頭泥，創造出更濃郁的自然香甜。