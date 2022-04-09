盤點最新打卡甜點！飯店跨界精品、吃到飽說童話故事

美型美色、精緻誘人的甜點，向來是打卡熱點；若再添加跨界元素，意涵也更豐富。近來，台北萬豪酒店與施華洛世奇Swarovski攜手、台北遠東香格里拉跨界彩妝品牌PAUL& JOE，還有漢來海港主打「愛麗絲夢遊仙境」主題甜點吃到飽，或優雅或童趣的造型，都讓人看了一掃陰鬱，心情大好。

台北萬豪酒店以施華洛世奇首飾為發想，即日起至6月30日於Lobby Lounge限時推出「繽紛絢彩下午茶」，雙人每套2,080元，附贈專屬的施華洛世奇回店禮。

其中，造型絕美的焦糖抹茶巧克力脆餅，靈感來自施華洛世奇Millenia系列首飾，以果膠透視呈現施華洛世奇最具代表性的優雅天鵝圖樣。造型絕美的桂花優格杯，杯口綴上一圈粉紅、粉黃、粉藍、粉綠果膠，美如彩色寶石，靈感來自施華洛世奇GEMA系列首飾。小巧可人的粉紅酸甜莓果荔枝泡芙，則以白巧克力製成象徵SIGNUM系列首飾的天鵝及八角形標誌，童話感十足。

台北遠東香格里拉也首度與知名彩妝品牌PAUL& JOE跨界合作，即日起至5月29日於38樓馬可波羅酒廊，獨家推出周末限定的「浪漫巴黎下午茶」，加入貓咪、貓掌等可愛圖騰設計，並特別呼應PAUL & JOE法式彩妝20周年的浪漫紫色風格，變化出各式精緻甜點與鹹食。

最好拍的「森林莓果塔」，完全是貓貓粉紅系甜點，看了讓人少女心大噴發；另有貓奴最愛的粉色喵星人造型甜點。活動期間享用午茶，還可獲贈專屬「PAUL& JOE小香檳明星4件禮」(價值1,770元)，每位1,450元外加一成服務費。

漢來美食旗下的漢來海港吃到飽，今年結合「愛麗絲夢遊仙境」主題，以童話經典場景元素，融入甜點中，即日起至5月8日全台７家漢來海港的午餐、下午餐、晚餐皆供應，可一次嘗盡8款「仙境」中的甜點。