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亞尼克×桂格「燕麥蔓越莓生乳捲」 再抽米其林三星餐

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
亞尼克首度攜手桂格所推出的「「燕麥蔓越莓生乳捲」。記者陳睿中／攝影
亞尼克首度攜手桂格所推出的「「燕麥蔓越莓生乳捲」。記者陳睿中／攝影

隨著母親節即將到來，輔獲得2022台灣烘焙大賞Top30的甜點品牌「亞尼克」，今年特別聯名「桂格」推出「燕麥蔓越莓生乳捲」，創造燕麥與奶霜、蔓越莓共同交織的香甜滋味，同時還有一系列以草莓、覆盆莓為主題的多款母親節蛋糕同步登場，並有預購85折起的優惠。即日起購買聯名生乳捲並參與活動，還有機會獲得價值4萬元的「米其林三星全家餐」，共同歡度母親節。

亞尼克首度攜手桂格所推出的「燕麥蔓越莓生乳捲」同時結合雙品牌的經典元素，將泡芙蛋糕體灑上大燕麥片與蔓越莓，內餡的北海道奶霜也加入蔓越莓果乾，呈現出富有層次的口感以及穀物、莓果滋味，每條售價465元，5月15日前於YTM可享439元優惠價。同時聯名生乳捲外盒也附上專屬愛心吊牌，寫下給媽媽的話並且上傳參加活動，就有機會獲得米其林三星「頤宮中餐廳」的5人份全家餐，價值約4萬元。

除此之外，亞尼克並配合母親節活動，推出多款全新的佳節蛋糕。「粉愛粉愛你」使用義大利馬斯卡邦乳酪製成慕斯，再搭配草莓起司與草莓磅蛋糕，堆疊出濃郁的香濃滋味，6吋1,080元、8吋1,680元。「不能莓有你」則是運用草莓慕斯、北海道奶霜、草莓果餡等元素，搭配上巧克力酥菠蘿，創造出豐富的滑順口感，6吋1,080元。

另外亞尼克也集結歷年曾獲得評選大獎的「芋見香堤」、「德國黑森林」、「巴斯克生起司」、「馨花開」、「覆盆莓黑酷曲」等多款蛋糕，讓民眾佳節傳達心意。4月24日前預購「粉愛粉愛妳」、「不能莓有妳」、「馨花開」，還可享1件88折、2件85折的限時早鳥優惠。

酥脆派塔搭配草莓奶霜、優格慕斯的「馨花開」，6吋820元、8吋1,080元。記者陳睿中／攝影
酥脆派塔搭配草莓奶霜、優格慕斯的「馨花開」，6吋820元、8吋1,080元。記者陳睿中／攝影
粉愛粉愛你，6吋1,080元、8吋1,680元。記者陳睿中／攝影
粉愛粉愛你，6吋1,080元、8吋1,680元。記者陳睿中／攝影
不能莓有你，6吋1,080元。記者陳睿中／攝影
不能莓有你，6吋1,080元。記者陳睿中／攝影
亞尼克針對即將到來的母親節，推出一系列佳節蛋糕。記者陳睿中／攝影
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