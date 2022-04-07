韓國人氣「貝果餅乾」登台！大蒜奶油、可可肉桂雙口味
喜愛用韓國零食配韓劇的民眾，又有新選擇了！曾經出現在韓國熱門綜藝節目「尹STAY」的「DELIGHT PROJECT 貝果餅乾」自即日起正式於台灣開賣，共有「大蒜奶油」及「可可肉桂」2種風味，讓喜愛韓式零嘴的民眾也能享受零時差的滋味。
「DELIGHT PROJECT 貝果餅乾」是由韓國CJ集團旗下美妝通路Olive Young研發推出的零嘴，使用熟成的貝果切片後烘烤，帶有酥脆的口感與貝果香氣，自從在「尹STAY」中出現後，就成功引起風潮，也成為代購網站的人氣商品。
此次DELIGHT PROJECT 貝果餅乾在台販售2種口味。其中「大蒜奶油風味」是韓國銷售第一名的口味，將熟成貝果切薄片後，抹上大蒜奶油醬再進行低溫烘烤，呈現濃郁中帶著清爽的大蒜奶油香氣。另一款「可可肉桂風味」則是在貝果上抹上可可醬，再灑上肉桂粉，散發出迷人的成熟滋味。兩款貝果餅乾也採用韓系風格包裝，增添打卡美感。
DELIGHT PROJECT 貝果餅乾自即日起陸續於JASONS MARKET PLACE、咖樂迪咖啡農場及MOMO購物網販售，每包售價89元。另外同品牌的「蝴蝶餅乾」也將同步上市，共有「大蒜奶油」及「芥末」兩種風味，每包79元。
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