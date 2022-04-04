快訊

黃偉哲和確診者足跡重疊 快篩結果出爐

不再公布大眾運輸足跡 北市府曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百貨超市「櫻花系」美食高顏值 野餐賞花氛圍開滿檔

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Breeze Super微風超市針對賞花季，推出野餐組合與櫻花賞和菓子禮盒。圖／微風提供
Breeze Super微風超市針對賞花季，推出野餐組合與櫻花賞和菓子禮盒。圖／微風提供

春天多變的天氣開始回溫轉晴，春天是賞花季節，趁著休假日走向大自然，野餐同時捕捉花季之美，更是放鬆心情的一大樂事。Breeze Super微風超市今年特別推出櫻花賞和菓子禮盒，透過賞心悅目的春季商品及花見限定商品，清新愉悅的氣息，成為春季人氣商品。

看準春日野餐風潮， Breeze Super今年以「春暖花開野餐趣」為主題，設計多款繽紛野餐組合，讓賞花野餐的同時，畫面也能感受春天氣息。其中以九款賞花的春限定食材，從紫蘇拌飯、梅干日式飯到櫻花拌飯、玉子燒、小黃瓜海帶芽日式漬物，綠蘆筍芝麻醬以及橙片煙燻鴨胸與鮭魚，精緻的賞花限定設計，成為消費者預約販售人氣商品。

點心部分，Breeze Super甘月堂櫻花季單品「櫻餅」及「櫻花大福」每年都是好評商品，今年更推出櫻餅、櫻花大福禮盒櫻花賞，讓野餐同時，季節氛圍滿滿。MAISON KAYSER也推出三款季節限定：「櫻花紅豆吐司」、「櫻花蘋果布里歐許」、「櫻花蛋白糖」，外表都有著少女的粉紅色系，也是春季最熱門商品。

city’super也有一系列春天應景的櫻花、抹茶零食、甜點。當中，city’super復興店獨賣、日式和菓子名店「明月堂」推出春季限量販售的明星商品「櫻花羽二重」210元4顆/盒，一天銷量上看百顆，日本特色手工製作和菓子，以整株醃製櫻花點綴，甜中帶著微鹹的滋味，再搭配熱茶一起食用，是非常適合春天賞花邊食用的甜點。同樣復興店獨賣的大直甜點名店「Francis旋轉木馬點心坊」推出「春櫻禮盒」，禮盒中包含櫻花瑪德蓮及櫻花巧克力愛戀餅乾。櫻花瑪德蓮以當季食材入甜點，點綴一朵蜜漬的日本八重櫻，獨特櫻花梅子口味相當應景。

Breeze Super櫻餅，55元。圖／微風提供
Breeze Super櫻餅，55元。圖／微風提供
MAISON KAYSER櫻花紅豆吐司，260元。圖／微風提供
MAISON KAYSER櫻花紅豆吐司，260元。圖／微風提供
Breeze Super唐揚雞飯糰賞花便當，180元。圖／微風提供
Breeze Super唐揚雞飯糰賞花便當，180元。圖／微風提供
Breeze Super櫻花賞，250元。圖／微風提供
Breeze Super櫻花賞，250元。圖／微風提供
Breeze Super花見九宮格便當，320元。圖／微風提供
Breeze Super花見九宮格便當，320元。圖／微風提供
MAISON KAYSER櫻花蛋白糖，150元。圖／微風提供
MAISON KAYSER櫻花蛋白糖，150元。圖／微風提供
city’super復興店獨賣，春季限量販售的「櫻花羽二重」，4顆一盒210元。圖／city’super提供
city’super復興店獨賣，春季限量販售的「櫻花羽二重」，4顆一盒210元。圖／city’super提供
city’super復興店獨賣，Francis旋轉木馬點心坊推出的「春櫻禮盒」售價580元，禮盒中包含櫻花瑪德蓮及櫻花巧克力愛戀餅乾。圖／city’super提供
city’super復興店獨賣，Francis旋轉木馬點心坊推出的「春櫻禮盒」售價580元，禮盒中包含櫻花瑪德蓮及櫻花巧克力愛戀餅乾。圖／city’super提供

櫻花季 野餐 賞花

延伸閱讀

福壽山農場千櫻園「粉紅花海」滿開超夢幻　賞春季美圖不嫌晚

想念日本櫻花？黃偉哲推薦西港金砂花旗木「更春更粉」

一日限定 手機LINE視窗今飄下漂亮的櫻花雨

身分證拿出來！中三碼「奎克咖啡」櫻花新品免費吃，加會員再享拿鐵買1送1

相關新聞

百貨超市「櫻花系」美食高顏值 野餐賞花氛圍開滿檔

春天多變的天氣開始回溫轉晴，春天是賞花季節，趁著休假日走向大自然，野餐同時捕捉花季之美，更是放鬆心情的一大樂事。Bree...

春令旬味！點水樓「雞汁白蘆筍、松露百靈菇」新菜上桌

對於饕客而言，「白蘆筍」是春季必嚐的時令美味。「點水樓」本季特別以白蘆筍為元素，推出中菜餐廳少見的白蘆筍料理，另外也運用...

2022春夏人氣香 熱賣前三名、玫瑰控與男友香必買出列

不分男女越來越多人重視身上散發的「味道」，透過選擇的香氛，可以代表一個人的個性與品味，香水可說是質感男女身上一個看不見的...

買6送3！桂冠極濃花生、芝麻冰淇淋 還有楊枝甘露口味

隨著氣溫回暖，曾於去年首度推出冰品的「桂冠」，今年再以自家的招牌口味為基礎，改款推出「極濃芝麻冰淇淋」、「極濃花生冰淇淋...

雙月「奢華干貝燉雞湯」新登場 滿額抽蘭城晶英住宿

以養生雞湯為招牌的「雙月食品社」，本季推出新品「奢華干貝燉雞湯」，將雞湯搭配溫體仿土雞肉、小干貝，一次就能享受海陸食材帶...

竹子湖花季限定春遊 4月7日起10人成團千元有找

戶外踏青「微出遊」正夯，台北市政府產業發展局、北投區農會及湖田社區發展協會推出竹子湖海芋季的「小旅行」及「花田餐桌」活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。