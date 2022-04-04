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百貨超市「櫻花系」美食高顏值 野餐賞花氛圍開滿檔
春天多變的天氣開始回溫轉晴，春天是賞花季節，趁著休假日走向大自然，野餐同時捕捉花季之美，更是放鬆心情的一大樂事。Breeze Super微風超市今年特別推出櫻花賞和菓子禮盒，透過賞心悅目的春季商品及花見限定商品，清新愉悅的氣息，成為春季人氣商品。
看準春日野餐風潮， Breeze Super今年以「春暖花開野餐趣」為主題，設計多款繽紛野餐組合，讓賞花野餐的同時，畫面也能感受春天氣息。其中以九款賞花的春限定食材，從紫蘇拌飯、梅干日式飯到櫻花拌飯、玉子燒、小黃瓜海帶芽日式漬物，綠蘆筍芝麻醬以及橙片煙燻鴨胸與鮭魚，精緻的賞花限定設計，成為消費者預約販售人氣商品。
點心部分，Breeze Super甘月堂櫻花季單品「櫻餅」及「櫻花大福」每年都是好評商品，今年更推出櫻餅、櫻花大福禮盒櫻花賞，讓野餐同時，季節氛圍滿滿。MAISON KAYSER也推出三款季節限定：「櫻花紅豆吐司」、「櫻花蘋果布里歐許」、「櫻花蛋白糖」，外表都有著少女的粉紅色系，也是春季最熱門商品。
city’super也有一系列春天應景的櫻花、抹茶零食、甜點。當中，city’super復興店獨賣、日式和菓子名店「明月堂」推出春季限量販售的明星商品「櫻花羽二重」210元4顆/盒，一天銷量上看百顆，日本特色手工製作和菓子，以整株醃製櫻花點綴，甜中帶著微鹹的滋味，再搭配熱茶一起食用，是非常適合春天賞花邊食用的甜點。同樣復興店獨賣的大直甜點名店「Francis旋轉木馬點心坊」推出「春櫻禮盒」，禮盒中包含櫻花瑪德蓮及櫻花巧克力愛戀餅乾。櫻花瑪德蓮以當季食材入甜點，點綴一朵蜜漬的日本八重櫻，獨特櫻花梅子口味相當應景。
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