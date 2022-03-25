許願糖果牆成網紅打卡點 陶博館結合文創琴酒行銷

位在鶯歌的陶博館，藝術園區內的「許願糖果牆」亮相後，吸引許多民眾前來朝聖打卡，繽紛圓形彩球和幾何排列的清水模牆面及建築結構，成為拍照色彩及構圖最佳取景。陶博館趁勢推出「許願琴酒」，結合當地三種茶葉創造不同風味，讓民眾將地方的美好回憶一併帶回家。

「許願琴酒」盛裝三峽在地碧螺春綠茶、蜜香紅茶、白茶三款茶葉製成，搭配琴酒具獨特淡香氣，加進料理中也添料理層次感。在霧白陶瓶上許下生日願望，讓隨著時光變遷也不會褪變的陶瓶與三鶯在地茶、酒相遇，為壽星送上溫暖的生日祝福。

陶博館今年配合春季綠茶限量回歸上市，以新酒搭配壽星許願推出「生日快樂‧許願成真」優惠專案，當月壽星出示身分證或健保卡即可享9折專屬優惠。

陶博館長張啟文表示，陶博館取材在地，特別邀集三峽區農會、鶯歌在地陶瓷廠等跨域合作，把以杜松子為基底的琴酒融合三峽好茶入酒，釀製清新獨特風味，今年特別搭配春茶季再次上市。

陶博館表示，「許願琴酒」三款茶葉，各自呈現獨特的酒品韻味。清新白茶款擁有淡雅茶香、蜜香紅茶溫潤花果味適合單加冰塊品味、碧螺春加氣泡水即能帶來輕快口感，細細品賞最新鮮茶酒香韻，享受舒適微醺時光。