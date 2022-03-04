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全家便利商店推「好釋成霜霜淇淋」！選用台東大目釋迦

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店3月5日至3月6日在全台共79間圓滾滾霜淇淋販售店加碼推出優惠，購買「好釋成霜霜淇淋」、「綜合霜淇淋」即贈送「鳳梨釋迦截切水果杯」一份，每間門市每日限量15份、兩天共限量30份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月5日至3月6日在全台共79間圓滾滾霜淇淋販售店加碼推出優惠，購買「好釋成霜霜淇淋」、「綜合霜淇淋」即贈送「鳳梨釋迦截切水果杯」一份，每間門市每日限量15份、兩天共限量30份。圖／全家便利商店提供

全家便利商店霜淇淋又有新口味！為支持國產釋迦，全家便利商店去年12月在會員App「全+1商城」販售鳳梨釋迦禮盒，更在全台門市推出「鳳梨釋迦截切杯裝」、平均每月銷售萬杯。隨著釋迦產季到來，全家便利商店號召全民一起挺在地農民，3月5日起推出全新Fami!ce「好釋成霜霜淇淋」，3月5、6日在全台79間圓滾滾霜淇淋販售店限定推出買Fami!ce「好釋成霜霜淇淋」就送鳳梨釋迦截切水果杯一份，每店每日限量15份、兩天共限量30份。

長期支持在地農業的全家便利商店，看重國產農作的好品質與安心履歷，鮮食蔬果食材有8成來自國產的優質良品，此次特別選擇最具人氣、每每推出新口味都讓網友期待的Fami!ce霜淇淋，結合在地釋迦推出「好釋成霜霜淇淋」，選用台東縣所產的大目釋迦，採用完熟釋迦果泥結合乳原料製成，完整重現釋迦香甜軟綿的口感，每支售價39元，3月5日至3月7日於會員App「隨買跨店取」加碼推出霜淇淋5支特價168元的快閃優惠，會員每日限購一組，兌換期限至9月30日。

此外，3月5日至3月6日在全台共79間圓滾滾霜淇淋販售店加碼推出優惠，購買「好釋成霜霜淇淋」、「綜合霜淇淋」即贈送「鳳梨釋迦截切水果杯」一份，每間門市每日限量15份、兩天共限量30份，釋迦迷們手腳要快。

如果還想品嘗在地釋迦的美味，全家便利商店持續於全台門市販售「鳳梨釋迦截切水果杯」，售價59元。

全家便利商店3月5日起推出全新Fami!ce「好釋成霜霜淇淋」，選用台東大目釋迦，支持在地農民。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月5日起推出全新Fami!ce「好釋成霜霜淇淋」，選用台東大目釋迦，支持在地農民。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月5日至3月6日在全台共79間圓滾滾霜淇淋販售店加碼推出優惠，購買「好釋成霜霜淇淋」、「綜合霜淇淋」即贈送「鳳梨釋迦截切水果杯」一份，每間門市每日限量15份、兩天共限量30份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月5日至3月6日在全台共79間圓滾滾霜淇淋販售店加碼推出優惠，購買「好釋成霜霜淇淋」、「綜合霜淇淋」即贈送「鳳梨釋迦截切水果杯」一份，每間門市每日限量15份、兩天共限量30份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月5日起推出全新Fami!ce「好釋成霜霜淇淋」，選用台東大目釋迦，支持在地農民。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月5日起推出全新Fami!ce「好釋成霜霜淇淋」，選用台東大目釋迦，支持在地農民。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月5日起推出全新Fami!ce「好釋成霜霜淇淋」，選用台東大目釋迦，支持在地農民。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月5日起推出全新Fami!ce「好釋成霜霜淇淋」，選用台東大目釋迦，支持在地農民。圖／全家便利商店提供

鳳梨釋迦 便利商店 快閃

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