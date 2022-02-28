連鎖飲料店齊喊漲？北區「50嵐」3月1日起全面漲5元

愛喝連鎖手搖飲的民眾，未來得多掏一點錢了！知名手搖飲「50嵐」宣佈，受到成本提高的因素，自3月1日起，針對北部地區，除了75元的商品外，其他產品售價調漲5元。除此之外，包括coco、迷客夏、清心福全等手搖飲，以及路易莎、cama咖啡等品牌，也都於近期調整價格。

全台遍地開花的「50嵐」是台灣知名的手搖飲連鎖店，並因營運策略因素，所以各地區的價格略有不同。自3月1日起，50嵐北北基的飲品售價將調漲5元，以30元的產品為例，漲幅達到16%，另外75元的產品則維持現有售價。目前在50嵐的櫃檯上，也已經擺上漲價公告以告知顧客。

除了50嵐之外，「清心福全」日前已經調漲一波價格，另外「CoCo」在1月也調漲5元，「迷客夏」則是於今年2月7日起調漲部份產品售價，同時也調降部份產品品項。不僅手搖飲，包括「路易莎咖啡」、「cama咖啡」也都於近期調漲部份售價，對於消費者而言，連帶也將衝擊生活中的小確幸。