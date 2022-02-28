聽新聞
test
0:00 / 0:00
連鎖飲料店齊喊漲？北區「50嵐」3月1日起全面漲5元
愛喝連鎖手搖飲的民眾，未來得多掏一點錢了！知名手搖飲「50嵐」宣佈，受到成本提高的因素，自3月1日起，針對北部地區，除了75元的商品外，其他產品售價調漲5元。除此之外，包括coco、迷客夏、清心福全等手搖飲，以及路易莎、cama咖啡等品牌，也都於近期調整價格。
全台遍地開花的「50嵐」是台灣知名的手搖飲連鎖店，並因營運策略因素，所以各地區的價格略有不同。自3月1日起，50嵐北北基的飲品售價將調漲5元，以30元的產品為例，漲幅達到16%，另外75元的產品則維持現有售價。目前在50嵐的櫃檯上，也已經擺上漲價公告以告知顧客。
除了50嵐之外，「清心福全」日前已經調漲一波價格，另外「CoCo」在1月也調漲5元，「迷客夏」則是於今年2月7日起調漲部份產品售價，同時也調降部份產品品項。不僅手搖飲，包括「路易莎咖啡」、「cama咖啡」也都於近期調漲部份售價，對於消費者而言，連帶也將衝擊生活中的小確幸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言