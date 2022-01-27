純白超美「南美春室The POOL」今天開幕搶先看

台南市美術館2館5樓的「南美春室The POOL」，今天開幕，以「天空公園」為概念，純白超美的場地、結合在地特色的餐飲，由著名的國內傳統產業「春池玻璃」經營，引入玻璃器皿循環再利用的概念，打造一個特別的餐飲空間。

南美館5樓原來的餐廳，去年8月受到疫情影響而歇業，由於事出突然，讓館方措手不及，經過公開招標，有不少著名的餐廳投標，最後由春池中選，今天開幕之前，消息傳出去，許多人都驚艷「好美呀」，未來將成為打卡熱門景點。

業者表示，餐飲內容以台南飲食文化為核心，鹹食餐點有與台南晶英酒店合作的香蔥檸檬鹹水雞冷麵，使用義大利天使細麵配上飛魚卵蔥油鹹水雞。

更與阿霞飯店合作推出啤酒滷肉米糕、素滷猴頭米糕以及南美春室特製柚香玻璃滷肉凍、三種綠色時蔬。啤酒滷肉米糕是阿霞的經典米糕搭配金牌啤酒滷肉豆干乾，並隨餐附上蟹肉海鮮羹湯、蓮子銀耳甜湯。

柚香玻璃滷肉凍則是南美春室特製餐點，冰涼的滷肉凍放置白飯上，透過白飯的溫度溶解，如同玻璃遇熱熔融的狀態，此餐點搭配台灣滷肉、台南復興榨菜、柚香藕片、辣椒絲。

同時與台南知名的冰淇淋店蜷尾家合作，像是蜜檸桂花氣泡飲，就搭配蜷尾家的接骨木蘋果冰棒。

除了台南特色餐點，亦可品嘗新竹春室The POOL多款展覽限定甜點，如量子雞蛋仔、芝麻鮮奶油戚風、抹茶苔球。

業者表示，店內的商品或容器上，標示出Ｗ LOOP循環標誌，意謂著可回收，使用時不慎打破，可依照W LOOP循環回收機制進行優惠換購新的玻璃容器。