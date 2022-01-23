櫻花、抹茶、蜜紅豆！辻利「白玉糰子」彷彿重回日本

充滿典雅情調的「日式糰子」，一直是許多甜食控喜愛的經典甜品，更是無法前往日本遊玩時的療癒之物。來自日本的百年抹茶「辻利茶舗」，將於1月27日推出「辻利白玉串套餐」，共有丸倉抹茶白豆沙串、櫻漬鹽白豆沙串、黃豆黑蜜串等3種口味，同時再搭配上經典茶飲，為下午茶時光增添無比浪漫。

此次辻利所推出的「辻利白玉串套餐」針對口味進行升級，「丸倉抹茶白豆沙串」使用手工拌製而成的白豆沙餡，再添加宇治抹茶，同時擁有滑順口感與不甜膩的茶香；「漬鹽白豆沙串」，則是將白豆沙餡中加入日本國產八重櫻花花瓣，同時擁有鹹甜交錯的層次風味，尾韻並有著淡雅花香。至於「黃豆黑蜜串」則使用黃豆粉淋上濃郁黑糖蜜，細緻的豆香令人回味。套餐均附上日本茶飲1杯，包括有傳統御抹茶、煎茶、焙茶、玄米茶等選擇，每套195元。

針對冬季氣候，辻利應景推薦「白玉抹茶紅豆湯」，使用上等抹茶粉「丸倉」現場刷製而成的茶水，有著甘甜與澀味的平衡感，再搭配上蜜紅豆、白玉糰子，同時創造出香甜感與咀嚼的飽足感，每杯150元。除了提供內用服務外，辻利白玉串套餐、白玉抹茶紅豆湯均提供外帶服務，讓民眾在家也能悠閒享受午茶。

另外配合農曆新年而推出的「辻利京茶花禮盒」，禮盒包裝將台灣紙雕藝術結合京都景物，不僅展現日式文化的細節元素，還可作為小夜燈使用。內容物則有薩摩抹茶煎茶1罐與抹茶杏仁卷12入，原價1,080元，1月24日前享優惠價999元。