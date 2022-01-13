只賣25天！「Tokyo Banana東京香蕉」正式登台開賣
來自日本的人氣伴手禮「Tokyo Banana東京香蕉」，自即日起至2月6日期間，正式登台快閃，並以台北信義新天地A8館作為登台首站，推出經典原味蛋糕4入或8入禮盒，讓無法赴日旅遊的民眾，也能夠輕鬆享受經典的日式甜點。
TOKYO BANANA 東京香蕉自1991年正式上市，其中「經典原味蛋糕」使用蒸烤工法打造出蓬鬆軟綿的蛋糕體，內餡則是由新鮮香蕉製成的卡士達。不僅蛋糕體擁有宛若香蕉般的弧形，外包裝設計上，也以TOKYO GIRLS為原型，將每個蛋糕加上可愛的蝴蝶結，甚至依照口味而有不同的樣式變化。包括在日本機場免稅店、車站或百貨公司均有販售。TOKYO BANANA推出後，在2013年時，銷售已達10億條，且連續2年（2018～2019年）蟬連日本國內特產禮品銷量第一名；此外，根據日本市場研究機構(JMRO)調查結果顯示，「TOKYO BANANA 東京香蕉」也榮獲美味香蕉甜點品牌第一名。
自TOKYO BANANA 東京香蕉宣佈登台消息後，就引起許多民眾的熱烈討論。此次在台推出「東京香蕉蛋糕4入禮盒」與「東京香蕉蛋糕8入禮盒」，各為320、620元。除了可直接品嚐外，也可先冷凍後品嚐，或是稍微解凍後品嚐，各有不同口感，另外也可以冷凍後放入烤箱稍微加熱，即可享受到外層溫熱、內餡冰涼的多重滋味。
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