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「TOKYO BANANA 」登台！經典香蕉蛋糕台灣也吃得到了
日本代表性的伴手禮甜點「TOKYO BANANA 東京香蕉」，在台灣也買得到了！TOKYO BANANA 東京香蕉宣佈，即將於1月13日正式登台快閃，首站設於台北信義新天地A8館，並將引進「經典原味蛋糕」，成為年節贈禮的新選擇。
TOKYO BANANA 東京香蕉自1991年正式上市，其中「經典原味蛋糕」使用蒸烤工法打造出蓬鬆軟綿的蛋糕體，內餡則是由新鮮香蕉製成的卡士達。不僅蛋糕體擁有宛若香蕉般的弧形，外包裝設計上，也以TOKYO GIRLS為原型，將每個蛋糕加上可愛的蝴蝶結，甚至依照口味而有不同的樣式變化。包括在日本機場免稅店、車站或百貨公司均有販售。TOKYO BANANA推出後，在2013年時，銷售已達10億條，且連續2年（2018～2019年）蟬連日本國內特產禮品銷量第一名；此外，根據日本市場研究機構(JMRO)調查結果顯示，「TOKYO BANANA 東京香蕉」更榮獲美味香蕉甜點品牌第一名，可說是日本眾所周知、老少皆愛的國民點心。
在無法前往日本旅行的情況下，「TOKYO BANANA 東京香蕉」都僅能透過代購購買，現在TOKYO BANANA 東京香蕉即將於1月13日正式登陸台北信義新天地A8館快閃販售「經典原味蛋糕」，估計限時至2月底，價格尚未公佈，但對於甜點控、日本控而言，都將會是一大福音。
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