Cold Stone第2杯50元！鳳梨酥化身「迎虎旺來」冰淇淋

滋味酸甜又有吉祥寓意的「鳳梨酥」，一直是年節人氣伴手禮。冰淇淋品牌「COLD STONE」今年翻玩鳳梨酥概念，自12月31日起推出「迎虎旺來」冰淇淋，讓鳳梨酥化身清涼冰品，還有鳳梨脆餅、鳳梨甜筒雙球冰淇淋同步登場。。另外紫紅交錯的「萄你歡心」冰淇淋也將重新回歸，為年節增添繽紛色彩。

新年新品「迎虎旺來」選用香奶冰淇淋為基底，拌入口感細緻的台灣在地金鑽鳳梨，再撒上酥脆餅乾及小麻糬，再搭配上期間限定的鳳梨脆餅，入口有著宛若品嚐鳳梨酥般的酸爽滋味與口感，每杯140元起。去年曾推出的「萄你歡心」則是以巨峰葡萄冰淇淋拌入蜂蜜蘆薈，帶來脆彈的咀嚼樂趣，再加上覆盆莓、桂花晶球增添層次風味與色彩豐富度，每杯140元，另外COLD STONE也打造鳳梨甜筒雙球冰淇淋，以鳳梨甜筒搭配2球自選口味冰淇淋，每份130元。

為慶祝新品上市，12月31至2022年1月2日期間，至門市購買中杯以上冰淇淋，可享同size冰淇淋第2杯50元的優惠。另外1月7日至1月9日、1月20日至1月23日，購買中杯以上冰淇淋（含桶裝），也可享同size第2杯50元的優惠。