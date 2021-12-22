金色葫蘆墩24日耶誕夜登場 無人機表演驚豔

葫蘆墩好美！台中市觀光旅遊局以豐原「稻穗」特色及冬令時節為背景，搭配葫蘆墩公園原有地景風貌，以「豐遊」為主軸，結合冬季充滿希望的意象，打造「金色葫蘆墩」、「冬豐站」的城市IP，展期從12月24日起至明年1月9日每晚5時30分至10時，並安排「生命的色彩」無人機燈光展演，展演日期為12月24日晚間6時、12月25日、明年1月1日、1月8日晚間7時。

觀旅局指出，「生命的色彩」無人機表演榮獲MUSE鉑金獎及DRIVEN x DESIGN紐約設計大獎銀獎，首次規劃在葫蘆墩公園第五區軟埤仔溪水面展出，結合水面燈組倒影，以不同於以往的方式呈現，將為大家帶來全新的視覺、聽覺饗宴。

觀旅局表示，此次金色葫蘆墩布展範圍從第四區至第五區，共有8件光藝術作品，結合「聲音」呈現「聽覺」與「視覺」的沉浸感，帶給民眾全新感官體驗。

第四區規劃兩座光藝術作品「織緒」及「轉念」，「織緒」以繽紛的顏色編排猶如迷宮，亮麗的色彩象徵生命中的多采多姿，也意味每條思緒創造著亮麗的未來，邀請大小朋友帶著探索樂趣穿梭其中，讓每一個入口成為未知的期待、每一個出口都是嶄新的開始；另一個作品「轉念」，以吉祥的葫蘆為意象，象徵即使經歷了時代變遷，心中仍轉動閃耀著豐原過往繁榮的感念。

第五區除獲獎作品「生命的色彩」之外，另規劃6座光藝術作品，「豐收」以豐原最具代表性的稻穗作為發想，閃閃發亮的稻米，象徵歷史悠久葫蘆墩仍散發著稻米豐收的光環。

「如梭」即反映象徵歲月如梭、光陰似箭，將過往銘記於心並對於仍留存至今的事物倍加珍惜。「豐原夜色」呈現越是純淨無暇的環境，越能看見美的事物，使用無害的雷射光，體現猶如身處銀河般的感動。

「月的面貌」源自於相傳冬天才是觀月的好季節，來豐原夜遊更不能錯過觀看月娘的面貌。「豐遊紫雨」呈現原在春天盛開的花卻在冬夜裡閃耀，這種執著帶來無限希望，亦重現動漫「鬼滅之刃」紫藤花場景。

觀旅局提醒，因應疫情，前來參觀的民眾請佩戴口罩，園區內禁止飲食，園區內設置4處管制點，進出口皆需配合酒精消毒、體溫測量及登錄實名制；此外，無人機展演需良好的天氣狀況條件，如遇下雨、強風3級以上、颱風、等不良氣候時，將停止當日演出，並配合單位另擇期展演，如欲停飛將於展演前10分鐘現場廣播告知民眾。