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500趴2021／跨領域意見領袖讚許 期許擴散到其他城市

聯合報 / 記者沈佩臻／台北即時報導
果多設計主理人楊詠雯(右一)與柏菲利。圖／500趴採訪團隊攝影
果多設計主理人楊詠雯(右一)與柏菲利。圖／500趴採訪團隊攝影

「500趴2021」昨天最後一日，從清晨微雨到中午放晴，各領域意見領袖亦現身活動展場，把握最後時刻參與年度派對盛事，包含W春池計畫主理人吳庭安、無氏製作創辦人吳孝儒、貝殼放大執行長林大涵，以及為500趴設計主視覺的果多設計主理人楊詠雯與柏菲利等。

果多設計主理人楊詠雯（Keira）與柏菲利（Felix von Bomhard）夫妻帶著女兒一同參加，楊詠雯表示：「買了陳耀訓限量現烤Arla乳酪奶酥厚片吐司，搭配Merci Cafe的熱美式，實在很滿足，加上台灣比較少結合表演的市集，逛起來很舒服」柏菲利接著分享，「這一次果多為500趴設計主視覺，從設計圖看不出來實際氛圍，來現場逛過之後，展現出來的效果比想像中更好。」

無氏製作創辦人吳孝儒（左）與W春池計畫主理人、春池玻璃副總經理吳庭安（右）。圖／500趴採訪團隊攝影
無氏製作創辦人吳孝儒（左）與W春池計畫主理人、春池玻璃副總經理吳庭安（右）。圖／500趴採訪團隊攝影

W春池計畫主理人吳庭安分享：「500趴精選店家和品牌，氛圍和一般市集很不一樣。」他接著說，演唱會震撼感十足，也拋出對500趴未來的期許，「500趴連續兩年都很成功，未來希望可以擴散到台南、新竹等其他城市，每一次都可以變化成不同樣貌。」

無氏製作創辦人吳孝儒則說：「在台北市中心可以體驗到不同城市魅力，包括平常都吃不到的RAW以及需要到處跑才能吃到的美食，讓人很期待《500輯》可以持續辦下去。」

貝殼放大執行長林大涵。圖／500趴採訪團隊攝影
貝殼放大執行長林大涵。圖／500趴採訪團隊攝影

貝殼放大執行長林大涵也抽空現身，並享用了RAW的美食，他分享：「餐點設計相當符合現場派對氛圍，加上江振誠很認真地和每一個顧客合照，這點非常加分，去餐廳吃都不見得每個人都拍照。」

他接著分享：「平常去生活節都是因為工作，一點都不生活，這次真的很有活著的舒適感。500趴辦在城市中心是一件很棒的事情，讓經過的人可以感受到活動面貌，而且流程與動線規劃順暢，體驗過程很美好，就算是經過的路人都會非常開心。」

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