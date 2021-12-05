狂嗨兩天兩夜！「500趴」雙場地 總計湧破11萬人次

全台最大規格質感市集派對「500趴2021」從周五晚上開跑，整整兩天兩夜在今日畫下句點。周日一早飄著微雨、氣溫微涼，民眾仍不減熱情，一早就排起長長人龍，其中主要目標之一，仍是國際名廚江振誠領軍的RAW團隊，一日兩場同樣快速完售；此外，另來自台南的排隊名店「糯夫米糕」一日限定出攤，帶來100份的麻油豬軟骨米糕也迅速秒殺。兩天兩夜雙場地湧破11萬人次。

RAW今年為500趴打造了「World Tour戶外Party版」，連兩日掀排隊潮。江振誠為了呈現Party Food，挑選了5個城市與料理文化，例如英國的炸魚薯條，西班牙的海鮮飯和吉拿棒、美國的烤通心粉，有趣的台灣鹹酥雞、QQ蛋與特製三杯醬，並有帶來歲末節慶感的日式最中餅。兩個餐盒、環遊5國，售價500元，民眾稱之為「佛心價」。

看著冒雨排隊的民眾，江振誠不時走出去打招呼，也親自說明餐盒的發想與設計，要求合拍來者不拒，展現國際名廚超強親和力。他說，500趴是RAW與他每年唯一一次的出攤，與餐廳料理很不一樣，「可以近距離地與民眾對話」，他坦言，「很感動、也很期待。」

5國風味，主廚最愛哪一味？江振誠笑說，都很喜歡。但自己覺得最特別的是西班牙，有吉拿棒與海鮮飯的醬汁，裏頭有脆米，熱熱的醬汁一淋下，瞬間變成海鮮飯，很有趣。

出攤亮點還有4大冠軍職人。法朋烘焙甜點坊排隊人潮不斷，限量50組草莓大福不斷追加，還有為500趴特製的4款戚風蛋糕也提早完售，「忙到沒時間統計銷售量」。莎士比亞烘焙坊每日從高雄直送，限量的「mini國王派」追加總計售出500個，其他水果蛋糕、蘋果派也不斷增加數量。

世界麵包冠軍陳耀訓為500趴創作獨家的「現烤Arla乳酪奶酥厚片」總計1,500個也全數完售。好食光Keya Jam在500趴首賣的年度限量禮盒「四季」，不斷超賣，「還接到不少年節訂單」。

3大星級飯店也同樣追加再追加。首次參展的台北君悅酒店總計賣出600份松露燉飯，出動5位主廚到場支援，連兩日提早熄燈，「賣到一個餅乾都不剩」。