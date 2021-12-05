500趴2021／搭yoxi天晴下雨都不怕 周周抽iPhone 13

「全台最具質感潮流的戶外派對」的500趴2021，最後一天在台北101水舞廣場及信義路廣場盛大舉行，包括告五人及盧廣仲等人氣歌手將輪番上陣，預計將掀起活動最後高潮。成立滿一周年的「yoxi乘車派遣服務」，除了現場發放乘車抵用券，周年慶期間更推出周周抽iPhone 13活動。

yoxi成軍一年以來累積服務了70萬位用戶、500萬趟次，司機數超過3,500位，年底前將進軍台南，正式駐點全台六都，yoxi不僅為司機提供最完善的照顧，也為乘客打造出城市中最可靠的移動夥伴。

即日起至12月30日歡慶周年慶，多重好禮等著用戶搭車帶回去。只要搭乘yoxi每趟都可獲得抽獎機會，周周抽7隻iPhone 13、還有最高4,500元通勤月票趟趟抽，搭越多中獎機率越高。

此外，更推出不用抽、免加價購的超優活動，推薦200位好友註冊yoxi，再送Apple Watch S7，總共58支，期間限定趕緊把握。

yoxi APP 下載連結：https://www.yoxi.app/appInfo

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行