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500趴2021／搭yoxi天晴下雨都不怕 周周抽iPhone 13
「全台最具質感潮流的戶外派對」的500趴2021，最後一天在台北101水舞廣場及信義路廣場盛大舉行，包括告五人及盧廣仲等人氣歌手將輪番上陣，預計將掀起活動最後高潮。成立滿一周年的「yoxi乘車派遣服務」，除了現場發放乘車抵用券，周年慶期間更推出周周抽iPhone 13活動。
yoxi成軍一年以來累積服務了70萬位用戶、500萬趟次，司機數超過3,500位，年底前將進軍台南，正式駐點全台六都，yoxi不僅為司機提供最完善的照顧，也為乘客打造出城市中最可靠的移動夥伴。
即日起至12月30日歡慶周年慶，多重好禮等著用戶搭車帶回去。只要搭乘yoxi每趟都可獲得抽獎機會，周周抽7隻iPhone 13、還有最高4,500元通勤月票趟趟抽，搭越多中獎機率越高。
此外，更推出不用抽、免加價購的超優活動，推薦200位好友註冊yoxi，再送Apple Watch S7，總共58支，期間限定趕緊把握。
yoxi APP 下載連結：https://www.yoxi.app/appInfo
#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對
時間：
12月3日周五17～22點
12月4日周六11～21點
12月5日周日11～18點
地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制
主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜ PChome 24h購物
合作夥伴｜ 中國信託銀行
贊助單位｜ SUBARU速霸陸、7-ELEVEN把愛找回來、Coopers啤酒、Panasonic 、PChomeX家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi
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