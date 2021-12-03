500趴2021／今年冬季最強派對 人氣限定美食一站購足

冬天正是胃口大開的時候，想吃的名店好多卻又懶得一間間去造訪，「500趴2021」將是今年冬天將人氣名店一網打盡的最佳選擇，除了招牌美食外，更有活動限定商品，一定可以滿足品嘗美味的需求。

台式質感食飲「永心鳳茶」與台北最強餐酒館「貓下去」，將攜手在12月3日登場的500趴推出聯名場，連續三天提供最新潮的台味組合。

其中，首次面市的永心鳳茶特製牛排麵(300元)、貓下去「500盤」得獎涼麵(250元)，以及熱紅酒伯爵茶飲(250元)、《500輯》聯名生啤(200元)，是獻給疫情後的一點新鮮事，也是告別2021的預先歡送派對，邀請大家一起拍照吃喝，分享小小快樂。

天冷就想來點炸物，「500趴2021」特別邀請炸雞人氣名店「週末炸雞俱樂部」出攤，由於目前週末炸雞俱樂部信義店正在進行為期2個月的裝修，也只有在500趴的現場可以品嘗到獨門炸雞美味。

週末炸雞俱樂部各式獨家開發的口味，都有令人魂牽夢縈的美味實力，這次在500趴推出的炸雞將以啤酒風味為主，推出推出炸雞甜甜圈(250元)、 香料雞翅(250元)、Chicken Box(350元)等料理。

堅持以原型食物為本位的「星高湯Soupstar」首次參與500趴，在本周氣溫偏低的情況下，最適合來碗招牌老火湯(120元)，以及週末限定的栗子牛肝菌濃湯(100元)。展現平易近人且單純美味，也有著堅持天然，注重食材來源，延續傳統且易於烹飪的初衷及信念。

針對素食主義者，「500趴2021」也有相當優秀的美食提案。「宇宙生煎（Space Bao）」以愛地球為概念出發，是人氣店家「小小樹食」所成立的全新生煎包品牌，以植物肉作為原料，運用食品科技結合國民小吃，將環保與味蕾連結，也將在500趴推出原味生煎包(4顆100元)。

吃完美食也別忘了來一杯講求在地的手搖飲。以台語的「果實」為名的「龜記」，用心尋找在地的小農與原料，此次出攤特別以品牌爆紅的「鮮果＋茶飲」組合為發想，推出全新飲品「紫葡蘆薈春」(69元)，使用100%新鮮葡萄汁配上台灣高山茶，再加上蘆薈的香甜口感，碰撞出龜記專屬的清爽香氣。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行