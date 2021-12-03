500趴2021／開喝！隱集團、衣櫥、三麥、unDer lab來了

鎖定質感族群的青年讀本《500輯》，今年延續首屆500趴「世代混搭，質感重擊」關鍵基因，以「Better Me, Better Life」為主題，第二度舉行500趴，場地範圍則從台北101水舞廣場擴及信義路段，活動於周五晚上盛大登場，延長至整個周末，召喚「更好的自己，更好的生活」。

主打混搭中菜與創意調酒的隱士、隱世、隱寺餐酒館，這次群力響應500趴，於信義廣場設立聯合攤位，將隱餐飲集團招牌餐點的人氣調飲，通通帶到現場來。

由人氣餐點「奧特曼菜頭粄」（單點每份100元）、「隱什錦蔥油餅」（單點每份200元）領軍，只要各加50元，就可以做成每套150元的「奧特曼菜頭粄套餐」與每套250元的「隱什錦蔥油餅套餐」，在4款酒精調飲與2款非酒精調飲中任選其一。

飲料每杯單點都是100元，三天共限量1000杯；4款酒精調飲分別是飲冰茶、PM33、88顆芭樂籽、芒種；兩款無酒精飲料分別是蜜香紅茶與四季春。

位於台北東區的衣櫥餐酒館，也為500趴帶來兩款獨家調飲、一道主菜與一道甜點。只在500趴供應。

衣櫥餐酒館的兩款獨家調飲分別是「紅桃姊姊一起搖」與「愛情的滋味」，每杯都是200元。主菜是「兩個牛肚堡」，每份180元；甜點為「三個費南雪」，每份168元。

金色三麥（Sunmai）帶來拿手的啤酒，一杯150元，兩杯250元，主打「蜂蜜啤酒」、「皮爾森啤酒」、「紅葡萄啤酒」三款口味。其中招牌的「蜂蜜啤酒」，釀造出純正龍眼蜜才能展現的鮮明花蜜香氣，巧妙結合德式拉格啤酒的麥芽甜香，口感展現清爽的魅力。

調酒師劉欣蓓（Pei）的unDer lab，則帶來4款以日本琴酒「六」為基酒的調酒，其中還包括一款從「熱紅酒」概念出發的熱調酒，以松露、薑汁與多種香料調製，劉欣蓓表示：「希望在冬季給大家帶來一點溫暖的感覺。」unDer lab的4款調酒售價為一杯300元，兩杯500元。

除了調飲之外，還有加入琴酒的手工特製布丁，每個180元每天限量50個；由松露、肉桂、丁香、薑、冬瓜製成的「液態香料包」，每份200元，每天限量10份。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChoomeX 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康