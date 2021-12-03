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500趴2021／PChome 24h購物豪華出攤 闖關送秒殺餐點兌換券、舞台搖滾區入場券

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
下載PChome 24h購物App，即可參加給力套圈圈乙次，最多3次機會，套中即完成任務，體驗完成就可獲得精美贈品及闖關卡戳章1枚。圖／500趴採訪團隊攝影
下載PChome 24h購物App，即可參加給力套圈圈乙次，最多3次機會，套中即完成任務，體驗完成就可獲得精美贈品及闖關卡戳章1枚。圖／500趴採訪團隊攝影

由質感媒體《500輯》舉辦的年度盛事「500趴」，第2屆活動即將從12月3日周五晚間啟動開趴，今年活動一直持續到周日傍晚2天2夜推出跨餐飲、文學、講座的多樣化活動，還有20組鍍金歌手接力嗨翻500趴，場地也從台北101水舞廣場擴大至信義路廣場，在疫情之下，以「Better Me Better Life」為主軸，召喚更好的自己、更好的生活。而500趴本次共同協辦單位「PChome 24h購物」更是全力相挺，一口氣帶來3大品牌，以及12月3日晚間20點15分獨特的「理想生活的奇幻旅程」舞台表演，包含美聲合唱的「阿卡貝拉（a cappella）」、魔幻視覺的光雕秀、還有行動劇場等各種精彩節目，炒熱人氣與買氣。

PChome 24h購物這次共帶來「24h給力製造所」、「Coopers Cool Bar」與「Panasonic美力加值所」3大攤位，從12月3日到5日活動期間熱力不間斷推出連續精彩活動。民眾絕不能錯過位於入口處附近的PChome 24h購物攤位，只要到現場闖關，就有機會獲得500趴現場「獨立搖滾區」的入場券，或「秒殺餐點兌換券」，包括冠軍麵包「陳耀訓・麵包埠」、「晶華酒店」、「糯夫米糕」等超熱門攤位，粉絲都有機會搶先吃到，3天活動期間每天還抽1台Panasonic吹風機，趕快來試手氣。

PChomeX 家好選物「Coopers Cool Bar攤位則推出擁有超過150年歷史、最道地的澳洲精釀啤酒Coopers庫珀啤酒參與500趴盛宴。現場提供榮獲2021澳洲國際啤酒大賽金銀獎的Pale Ale淡艾爾及Sparkling Ale氣泡淡艾爾2款精釀啤酒，以及經典英式精釀黑啤酒、精釀艾爾清啤酒共4款供選擇，任選3瓶趴趴價250元，或是任選1瓶搭配麻膳堂花生1包，享個人餐組合價150元。現場還有俄羅斯轉盤遊戲及不定時推出的「黑啤Hour」限定快閃暢飲活動，邀請所有熱愛啤酒的朋友們，一同用濃郁的麥香、啤酒花香與黑巧克力香，開啟微醺的週末夜。

※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

另外，PChome 24h購物也攜手Panasonic帶來美力加值所，現場推出極潤奈米水離子吹風機禮盒組，限時3天限定驚爆的價格，歡迎民眾到現場直接體驗感受。12月3日至12月5日購買Panasonic指定商品單筆滿5,000元再送5%P幣（最高享500P），還有只要在美力加值所活動攤位現場出示12月3日至12月5日於PChome 24h購物消費Panasonic品牌之任一商品訂單（電池除外），就可獲得價值千元的Panasonic美體修容器（限量100台，送完為止），讓PChome 24h購物與500趴帶你享受輕鬆愉悅的週末假期，一起成為更好的自己。

#500趴2021 #bettermebetterlife #最具質感潮流的戶外派對

時間：

12月3日周五17～22點

12月4日周六11～21點

12月5日周日11～18點

地點：台北101水舞廣場＆信義路廣場 #所有餐點皆採外帶制

主辦單位｜ 500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜ PChome 24h購物

合作夥伴｜ 中國信託銀行

贊助單位｜ SUBARU速霸陸、 7-ELEVEN把愛找回來、 Coopers啤酒、 Panasonic 、PChomeX 家好選物、巴部農天然鹼性礦泉水、yoxi

PChomeX 家好選物「Coopers Cool Bar」攤位推出澳洲精釀啤酒Coopers庫珀啤酒參與500趴盛宴。圖／500趴採訪團隊攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
PChomeX 家好選物「Coopers Cool Bar」攤位推出澳洲精釀啤酒Coopers庫珀啤酒參與500趴盛宴。圖／500趴採訪團隊攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
現場還有過關率100%的俄羅斯轉盤闖關活動，邀請民眾試手氣得啤酒。圖／500趴採訪團隊攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
現場還有過關率100%的俄羅斯轉盤闖關活動，邀請民眾試手氣得啤酒。圖／500趴採訪團隊攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
「Coopers Cool Bar」共推出4款精釀啤酒，任選3瓶趴趴價250元。圖／500趴採訪團隊攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
「Coopers Cool Bar」共推出4款精釀啤酒，任選3瓶趴趴價250元。圖／500趴採訪團隊攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
任選1瓶Coopers精釀啤酒搭配麻膳堂花生1包，享個人餐組合價150元。圖／500趴採訪團隊攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
任選1瓶Coopers精釀啤酒搭配麻膳堂花生1包，享個人餐組合價150元。圖／500趴採訪團隊攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

PChome 吹風機

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