500趴2021／豆豆里、苗林行、Baan及LSD推限定異國料理

由青年質感刊物《500輯》主辦的「500趴」自即日起至12月5日期間，將於台北101旁的水舞廣場與信義路廣場登場。除了將有瘦子、艾怡良、告五人、茄子蛋、盧廣仲等藝人輪番獻唱之外，現場也將有多間異國料理駐點設攤，推出一系列饒富特色的料理，要滿足每位民眾的味蕾。

「LSD」在現場推出鹹牛肉辣根醬約克夏、黑魚子白醬海鮮約克夏、椒香黑豬肉約克夏等3種口味的餐點，每個120元、3個300元，帶給民眾豐富的味覺享受及層次口感；台泰雙國名廚共同打造的「Baan」則是延續本身的泰式風格，在活動現場推出香氣十足的泰式酸辣冬陰湯、經典泰式奶茶以及泰式魚餅等餐點，讓迷人的泰式香料，為活動增添濃濃的異國情調。