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500趴2021／豆豆里、苗林行、Baan及LSD推限定異國料理

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
主打韓式靈魂結合中西烹調手法的「豆豆里」。記者黃仕揚/攝影
主打韓式靈魂結合中西烹調手法的「豆豆里」。記者黃仕揚/攝影

由青年質感刊物《500輯》主辦的「500趴」自即日起至12月5日期間，將於台北101旁的水舞廣場與信義路廣場登場。除了將有瘦子、艾怡良、告五人、茄子蛋、盧廣仲等藝人輪番獻唱之外，現場也將有多間異國料理駐點設攤，推出一系列饒富特色的料理，要滿足每位民眾的味蕾。

「LSD」在現場推出鹹牛肉辣根醬約克夏、黑魚子白醬海鮮約克夏、椒香黑豬肉約克夏等3種口味的餐點，每個120元、3個300元，帶給民眾豐富的味覺享受及層次口感；台泰雙國名廚共同打造的「Baan」則是延續本身的泰式風格，在活動現場推出香氣十足的泰式酸辣冬陰湯、經典泰式奶茶以及泰式魚餅等餐點，讓迷人的泰式香料，為活動增添濃濃的異國情調。

另外主打韓式靈魂結合中西烹調手法的「豆豆里」，現場則呈獻辣炒年糕、炸煉乳年糕等小食點心，並還有能夠增添微醺浪漫的韓式酒水。位於信義路廣場的「苗林行」，則特別為500趴打造獨家限定菜單，包括有使用日清山茶花麵粉製作的麵包，配上日本近江和牛漢堡排的「和牛女王漢堡」，售價380元，另外還有雞肝慕絲餅以及薑香磅蛋糕等餐點，各具不同的獨到美味。

「苗林行」特別為500趴打造獨家限定菜單。記者黃仕揚/攝影
「苗林行」特別為500趴打造獨家限定菜單。記者黃仕揚/攝影
「Baan」的經典泰式奶茶，售價80元。記者黃仕揚/攝影
「Baan」的經典泰式奶茶，售價80元。記者黃仕揚/攝影
「苗林行」的和牛女王漢堡，售價380元。記者黃仕揚/攝影
「苗林行」的和牛女王漢堡，售價380元。記者黃仕揚/攝影
「苗林行」特別為500趴打造獨家限定菜單。記者黃仕揚/攝影
「苗林行」特別為500趴打造獨家限定菜單。記者黃仕揚/攝影

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