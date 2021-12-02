超萌！嵜本推「小熊維尼生吐司＋週邊」 高雄店新開幕
來自日本的「嵜本生吐司」（SAKImoto），將於12月17日推出「小熊維尼主題系列商品」，包括內用木托盤、果醬碟都加入維尼的元素，還有奶油抹刀、圍裙等廚房用品。另外還有維尼檔期限定口味「蜂蜜馬斯卡彭生吐司」，不僅滋味香甜，還有加上維尼圖案，適合粉絲蒐集與品嚐。同時嵜本生吐司也預告，將於12月20日進駐高雄，開設全台第一間外帶專門店。
不同於傳統的黃紅配色，嵜本本次推出的維尼系列產品，改使用冷色系設計。其中木托盤、奶油抹刀與果醬碟均加入維尼的鐳射雕刻和專屬浮雕壓紋設計，就算倒入蜂蜜，也可以看見維尼的萌樣臉龐，3樣組每套1,380元。另外還有木托盤與湯碗的組合，同樣充滿了維尼的設計元素，每套1,380元。另外還有「小熊維尼系列PVC可拆白牛皮袋」，可拆卸式的PVC外層也可以套上檔期專屬紙袋，打造兩種不同風格，每組780元。針對喜愛下廚的民眾，亦有「小熊維尼系列皮革LOGO圍裙」，每個880元。
除了週邊商品，嵜本也推出限定口味「蜂蜜馬斯卡彭生吐司」，使用義大利馬斯卡彭起士為元素，為生吐司帶來絲滑口感與豐沛奶香。搭配上台灣在地龍眼花蜜，也增添甜美蜜香與圓潤感。單顆一斤吐司並且還加上烙印的維尼圖樣，更添可愛感，每顆320元；單片包裝則是於外帶印有挪威藍的維尼圖樣，每片150元。同時現有的5間門市，也會打造維尼特色甜點與佈置，為粉絲們帶來滿滿驚喜。
隨著年節將至，嵜本也已於官網推出年節禮盒「SAKImoto bakery 星辰布列塔尼禮盒」，內有2種口味的布列塔尼奶油酥餅，每盒1,080元，12月31日前可享早鳥價880元。嵜本也將在12月20日，於高雄開設美術館旗艦店，乃是在台第5間分店，也是首間外帶專門店。為慶祝新店開幕，開幕首日全台門市可享購買果醬任4瓶，加送SAKImoto白色PP編織品牌提袋1個。高雄旗艦店開幕首4日，消費滿520元，可贈送套餐兌換券，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言