超萌！嵜本推「小熊維尼生吐司＋週邊」 高雄店新開幕

來自日本的「嵜本生吐司」（SAKImoto），將於12月17日推出「小熊維尼主題系列商品」，包括內用木托盤、果醬碟都加入維尼的元素，還有奶油抹刀、圍裙等廚房用品。另外還有維尼檔期限定口味「蜂蜜馬斯卡彭生吐司」，不僅滋味香甜，還有加上維尼圖案，適合粉絲蒐集與品嚐。同時嵜本生吐司也預告，將於12月20日進駐高雄，開設全台第一間外帶專門店。

不同於傳統的黃紅配色，嵜本本次推出的維尼系列產品，改使用冷色系設計。其中木托盤、奶油抹刀與果醬碟均加入維尼的鐳射雕刻和專屬浮雕壓紋設計，就算倒入蜂蜜，也可以看見維尼的萌樣臉龐，3樣組每套1,380元。另外還有木托盤與湯碗的組合，同樣充滿了維尼的設計元素，每套1,380元。另外還有「小熊維尼系列PVC可拆白牛皮袋」，可拆卸式的PVC外層也可以套上檔期專屬紙袋，打造兩種不同風格，每組780元。針對喜愛下廚的民眾，亦有「小熊維尼系列皮革LOGO圍裙」，每個880元。

除了週邊商品，嵜本也推出限定口味「蜂蜜馬斯卡彭生吐司」，使用義大利馬斯卡彭起士為元素，為生吐司帶來絲滑口感與豐沛奶香。搭配上台灣在地龍眼花蜜，也增添甜美蜜香與圓潤感。單顆一斤吐司並且還加上烙印的維尼圖樣，更添可愛感，每顆320元；單片包裝則是於外帶印有挪威藍的維尼圖樣，每片150元。同時現有的5間門市，也會打造維尼特色甜點與佈置，為粉絲們帶來滿滿驚喜。