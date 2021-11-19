快訊

第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

政策轉彎！春節「7+7+7」方案返家快篩 直接改為公費快篩

500盤／西施泡飯、獅子頭、白帶魚捲煙燻起司各奪3盤

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
晶華軒「鱈蟹西施泡飯」是不少饕客的必點菜色，此次也摘下三盤。圖／台北晶華酒店提供
晶華軒「鱈蟹西施泡飯」是不少饕客的必點菜色，此次也摘下三盤。圖／台北晶華酒店提供

一道菜勇奪三盤，代表三位評審同時格空投「盤」，菜色自然了得。由50位評審、500道菜、呈現第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，其中有三道菜各奪下三盤肯定，包括晶華軒的「鱈蟹西施泡飯」、三分俗氣的「砂鍋獅子頭」，以及PASTi TRATTORIA的「阿瑪菲烤白帶魚捲煙燻起司」。

台北晶華酒店的晶華軒於2019年請來香港主廚鄔海明掌杓，他將菜單改頭換面，從200道收斂至65道純正粵菜，奠定晶華軒的粵菜基調。其中一道「鱈蟹西施泡飯」是不少饕客的必點菜色，就連米其林星廚江振誠、影視圈名人王偉忠及Taipei Foodie創辦人劉宥汝都將盤子投給了它。

名廚江振誠認為，晶華軒的鱈蟹西施泡飯，會勾起他在法國時「什麼東西都拿來泡飯」的懷念滋味，這道菜好吃，因為有一半的飯是油炸的、另一半是正常的飯，所以吃起來，泡飯會多了一股「米香」。

王偉忠說，「西施泡飯」的米飯硬度十分重要，太軟就會變稀飯，也不能硬到像西班牙燉飯，廚師料理時，先把米飯炒過，再以龍蝦、沙公蟹及白蝦細細熬煮成鮮紅的高湯，鮮明的海味得馬上吃，它的配菜也好吃，非常過癮。

知名香港美食家蔡瀾也曾推薦的台菜餐廳「三分俗氣」，沒有過度華麗的店面，但卻以精緻的江浙料理吸引無數美食家到訪，被稱作是「平民巷弄裡的極致私房菜」。此次500盤的評鑑中，店中名菜「砂鍋獅子頭」也獲得三盤。

美食家高琹雯Liz認為，「獅子頭做得太好了，恰好的肥瘦比例，精湛的打水技巧，嘗來鬆綿化口，也未加荸薺、魚漿等等干擾的食材，就是豬肉與蔥薑水的直球對決，也是我記憶中奶奶的味道。」美學、文化趨勢家詹偉雄形容，「寧靜悠遠，一洗老菜的庸俗氣。」

PASTi TRATTORIA則是在南港自宅開設的一間義大利餐廳，主廚夫婦將自家樓下當餐廳，因為沒有租金和人事成本壓力，讓他們可以放手去追求想做的事。店內一道「阿瑪菲烤白帶魚捲煙燻起司」也獲三盤佳績。

PChome集團董事長詹宏志說，這家的廚師每年都老老實實花一個月到歐洲去學菜，這道菜就是義大利海邊的漁夫料理，白帶魚片包煙燻起司，捲起來烤，並不困難，但要選到對的起司、生魚片等級的白帶魚，才能做出最出色的菜。

Fika Fika Cafe創辦人陳志煌也給了這道菜一盤。他說，主廚會親自到漁港買魚、殺魚、挑魚刺，把白帶魚肉做成捲，中間夾著起司，先煎再烤，淋上一點橄欖油，鮮美多汁的魚肉、起司鹹香及橄欖油香氣交織一塊，外酥內軟無敵美味。「是我心中經典中的經典。」

2021【500盤】特別報導

500盤官網：50位評審、500道菜 第一份台灣人觀點的餐飲評鑑

三分俗氣「砂鍋獅子頭」也獲三盤。圖／高琹雯Liz提供
三分俗氣「砂鍋獅子頭」也獲三盤。圖／高琹雯Liz提供
PASTi Trattoria的「阿瑪菲烤白帶魚捲煙燻起司」勇奪三盤肯定。圖／摘自官方FB
PASTi Trattoria的「阿瑪菲烤白帶魚捲煙燻起司」勇奪三盤肯定。圖／摘自官方FB

義大利

延伸閱讀

500盤／狂奪11盤！台北最難訂私廚「喜相逢麵館」居冠

500盤／晶華軒奪8盤！「鱈蟹西施泡飯」一菜摘3盤

26家人氣烘焙餐飲聯手 Say Cheese to 2022起司慶典起跑

麥當勞麥香魚堡起司僅半片！他怨被坑了 內行人曝真相

相關新聞

奇美博物館推出「聖誕周末」 主打英國風邀遊客來搖滾

奇美博物館今天推出「聖誕週末」活動，以「美妙聖誕」為主題，主打「英國」、「搖滾」兩大元素，內容包括聖誕大舞會、聖誕市集、...

500盤／狂奪11盤！台北最難訂私廚「喜相逢麵館」居冠

在本屆500盤評選結果之中，被譽為「全台北最難訂的私廚餐廳」之一的「喜相逢麵館」，以煙燻白鯧、黃魚煨麵等招牌菜，強奪11...

限時3天！統一獅下半季封王 7-11推300項商品第2件5折

歡慶統一7-ELEVEn獅隊勇奪2021年下半球季封王，同時也拿下隊史第15座季冠軍，7-ELEVEN門市於11月26日...

住宿折扣6折起 Booking.com「黑色星期五」限時優惠

感恩節隔日的「黑色星期五」（Black Friday），對許多民眾來說正是購物大優惠的代名詞，而近期隨著旅遊風氣逐漸回溫...

500盤／西施泡飯、獅子頭、白帶魚捲煙燻起司各奪3盤

一道菜勇奪三盤，代表三位評審同時格空投「盤」，菜色自然了得。由50位評審、500道菜、呈現第一份台灣人觀點的美食評鑑「5...

500盤／江振誠、昆凌都愛！得票最高的3道菜最低150元

在500盤的活動中，讓50位各界名人，精選過去一年吃過最佳10盤菜。其中Sinasera 24的「在地魚生態鏈系列」、金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。