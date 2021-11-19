500盤／西施泡飯、獅子頭、白帶魚捲煙燻起司各奪3盤

一道菜勇奪三盤，代表三位評審同時格空投「盤」，菜色自然了得。由50位評審、500道菜、呈現第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，其中有三道菜各奪下三盤肯定，包括晶華軒的「鱈蟹西施泡飯」、三分俗氣的「砂鍋獅子頭」，以及PASTi TRATTORIA的「阿瑪菲烤白帶魚捲煙燻起司」。

台北晶華酒店的晶華軒於2019年請來香港主廚鄔海明掌杓，他將菜單改頭換面，從200道收斂至65道純正粵菜，奠定晶華軒的粵菜基調。其中一道「鱈蟹西施泡飯」是不少饕客的必點菜色，就連米其林星廚江振誠、影視圈名人王偉忠及Taipei Foodie創辦人劉宥汝都將盤子投給了它。

名廚江振誠認為，晶華軒的鱈蟹西施泡飯，會勾起他在法國時「什麼東西都拿來泡飯」的懷念滋味，這道菜好吃，因為有一半的飯是油炸的、另一半是正常的飯，所以吃起來，泡飯會多了一股「米香」。

王偉忠說，「西施泡飯」的米飯硬度十分重要，太軟就會變稀飯，也不能硬到像西班牙燉飯，廚師料理時，先把米飯炒過，再以龍蝦、沙公蟹及白蝦細細熬煮成鮮紅的高湯，鮮明的海味得馬上吃，它的配菜也好吃，非常過癮。

知名香港美食家蔡瀾也曾推薦的台菜餐廳「三分俗氣」，沒有過度華麗的店面，但卻以精緻的江浙料理吸引無數美食家到訪，被稱作是「平民巷弄裡的極致私房菜」。此次500盤的評鑑中，店中名菜「砂鍋獅子頭」也獲得三盤。

美食家高琹雯Liz認為，「獅子頭做得太好了，恰好的肥瘦比例，精湛的打水技巧，嘗來鬆綿化口，也未加荸薺、魚漿等等干擾的食材，就是豬肉與蔥薑水的直球對決，也是我記憶中奶奶的味道。」美學、文化趨勢家詹偉雄形容，「寧靜悠遠，一洗老菜的庸俗氣。」

PASTi TRATTORIA則是在南港自宅開設的一間義大利餐廳，主廚夫婦將自家樓下當餐廳，因為沒有租金和人事成本壓力，讓他們可以放手去追求想做的事。店內一道「阿瑪菲烤白帶魚捲煙燻起司」也獲三盤佳績。

PChome集團董事長詹宏志說，這家的廚師每年都老老實實花一個月到歐洲去學菜，這道菜就是義大利海邊的漁夫料理，白帶魚片包煙燻起司，捲起來烤，並不困難，但要選到對的起司、生魚片等級的白帶魚，才能做出最出色的菜。

Fika Fika Cafe創辦人陳志煌也給了這道菜一盤。他說，主廚會親自到漁港買魚、殺魚、挑魚刺，把白帶魚肉做成捲，中間夾著起司，先煎再烤，淋上一點橄欖油，鮮美多汁的魚肉、起司鹹香及橄欖油香氣交織一塊，外酥內軟無敵美味。「是我心中經典中的經典。」

2021【500盤】特別報導

● 500盤官網：50位評審、500道菜 第一份台灣人觀點的餐飲評鑑