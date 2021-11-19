500盤／義大利餐廳Tutto Bello、Solo Pasta各獲6盤

這次500盤評選中，Solo Pasta與Tutto Bello這兩家位於台北的義大利餐廳，分別獲得評審的6個盤子，在眾多餐廳排序中並列第8。

位於台北東區的Solo Pasta，由主廚王嘉平（J-Ping）掌勺，這十多年來他跑遍義大利大小城鎮，深入義大利各省份與當地廚師交流，帶回來道地義大利風味。

500盤評審、PChome網路家庭董事長詹宏志表示：「王嘉平主廚能做各式各樣的菜，少見的『曲目之廣』，只要提前預約，可以訂到一些大菜。」

這次Solo Pasta獲得評審盤子的6道菜，分別是「超薄片瑞可佛卡夏」、「薩丁尼亞烤乳豬」、「自製香腸肉末炒普利亞貓耳朵麵」、「煙花女麵」、「紅酒燉牛頰肉」與「羅馬辣味鹹豬肉管麵」。

其中的「薩丁尼亞烤乳豬」，正是詹宏志口中的「大菜」：「在歷來吃過的各國各式烤乳豬中，就肉的柔軟跟濕潤的程度，可能是其中之最。」

飲食生活作家葉怡蘭，則對Solo Pasta的「超薄片瑞可佛卡夏」念念不忘：「雖因無法取得起司本尊，而改以Gorgonzola、Mascarpone和Cream Cheese調製，卻是餅皮酥Q、內餡濃暖，讓人一片接一片，完全無法停下。」

吃過200顆米其林星星的知名作家李昂，則把盤子給了「煙花女麵」：「這道煙花女麵，以整尾小卷連同墨囊剁碎熬成醬汁，搭配上偏硬而彈牙的麵體，直接拓展了台灣人對義大利麵的想像。」

一道紅酒燉牛頰肉，更是完全命中美食評論家韓良憶非常在意的評選標準——「耐吃」：「選用牛頰肉，細火慢煮，保留富含膠質的特色，燉到肉爛、味醇厚，佐酒一流，百吃不厭。」

位於台北雙城街的Tutto Bello，是移居台灣逾三十年、來自香港的主廚兼老闆Steve Liang所開設。飲食生活作家葉怡蘭表示：「Tutto Bello菜色簡約、典麗，沒有任何繁複的元素堆疊組成與撞擊，卻從選材到火候、質地、調味，點點滴滴俱圓熟精緻雅美，吃著舒坦安頓，卻又時時為涵藏其中的風味亮點和細節所驚艷。」

這次Tutto Bello獲得評審盤子的6道菜，分別是「迷迭香風味鵪鶉∕杏仁油炒牛肝菌∕全橡子火腿與肉汁炒義大利細麵」、「松露薯條」、「角蝦∕香料醬汁∕蒜油∕辣椒∕墨魚湯∕細義大利麵」、「奶油松露義大利麵」、「桂圓麵包」，以及「西班牙紅蝦」。

吃遍世界知名星級餐廳的美食達人何宣瑩（Cathy Ho），將盤子給了「迷迭香風味鵪鶉∕杏仁油炒牛肝菌∕全橡子火腿與肉汁炒義大利細麵」：「Tutto Bello做的鵪鶉，總是不讓人失望，鮮美肉汁完整封存在脆皮之下。杏仁油炒牛肝菌充滿著深層的暖濃菌菇香，搭配以Iberico肉汁炒的義大利細麵，肉汁滿滿吸附其中。簡單的擺盤，味道卻一點都不簡單，令人難忘！」

被譽為「台灣最有品味企業家」的國巨公司董事長陳泰銘，特別欣賞Tutto Bello的「西班牙紅蝦」。陳泰銘說，吃西班牙紅蝦千萬不要錯過蝦頭，蝦膏非常香，除了以湯匙挖著吃以外，也可以倒在盤子裡，再要個烤麵包沾著吃。他盛讚：「我覺得在台北，這裡的紅蝦做得最好。」

「奶油松露義大利麵」更是讓建築設計師陳瑞憲一吃再吃：「『松露義大利麵』是會讓我一直想去吃的一道。雖然一般人認為pasta很簡單，但這才是真正表現廚師功力之處。」

2021【500盤】特別報導

● 500盤官網：50位評審、500道菜 第一份台灣人觀點的餐飲評鑑