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第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

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500盤／三星頤宮摘8盤！蔣勳愛的「酒蛋麵線」是隱藏版菜單

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
許心怡認為君品頣宮的「胎菊紅棗燉鮮鮑」，是湯品中難得一見的小清新。圖／徐天麟提供
許心怡認為君品頣宮的「胎菊紅棗燉鮮鮑」，是湯品中難得一見的小清新。圖／徐天麟提供

「一道脆皮叉燒豬，就試了50種豬肉」，不斷創新求好的君品頤宮，蟬聯4屆(2018~2021)「台北米其林指南」最高榮譽三星餐廳。在第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」中，頤宮也拿下8盤的好成績，推薦人包括美學大師蔣勳、行旅世界的梁旅珠、真食物守門人何奕佳，以及美食家許心怡、徐天麟等各界饕客。

位於台北市君品酒店17樓的「頤宮」中式料理餐廳，法文「Le Palais」正是「宮殿」之意，強調用餐氛圍與服務如同皇室般的尊寵，同時可品嘗媲美皇宮等級的頂級料理。頤宮也繼承了君品酒店法式設計的基調，效法19世紀中葉拿破崙時期風格，走入餐廳如同「遊園」般，中國園林景觀的意境首先入眼，歐風設計也毫不違和，餐廳各區之間既有寬闊感、虛實交錯的神秘感，也滿足私密的專屬感。

頤宮中餐廳由雙行政主廚陳偉強、陳泰榮領銜掌廚，常以新奇的特殊食材變化傳統菜式，像是頤宮的經典料理─火焰片皮鴨，是長年暢銷的經典菜色，主廚嚴選1台斤重、生長28天的宜蘭小北鴨，將多種中藥材塞入鴨肉內醃製約兩天的時間，接著放進傳統中式烤爐中燒烤約40分鐘後晾掛瀝出油水、風乾，上桌前再淋上熱油保持外皮的爽脆、香氣逼人，是不少饕客到頤宮必點料理，威士忌達人林一峰也獻上「一盤」。

頤宮獲得500盤評審青睞的8道菜，除了火焰片皮鴨，還有炸豆腐奶、滷味拼盤、花雕黃皮雞、酒蛋麵線、白胡椒爆肚湯、強哥炒米粉、胎菊紅棗燉鮮鮑。

蔣勳將盤子給了「酒蛋麵線」，他笑說，這是要證明他並沒有排斥米其林，不過也承認，因為有朋友是這裡的常客，他也跟著有小小的「特權」，會吃到菜單上沒有的菜，酒蛋麵就是其一。

何奕佳則是將盤子給了「滷味拼盤」，「這是整個套餐的第一道菜，雖知道後面還有至少十道菜，卻一口一口的停不下來。所有不同的食材都滷得恰到好處，軟硬跟鹹淡、香氣都非常適中」。

徐天麟大推主廚陳泰榮的獨門私房菜「花雕黃皮雞」，「黃酒雞首先是酒選得好，這道涼菜你一吃下去，酒香就從口腔進入鼻腔，像蛇一樣地到處竄：吃完會有一種開胃、心情舒爽的感覺，堪稱一絕。」

飲食旅遊作家梁旅珠推薦看似簡單卻有著豐富的口感與滋味的「炸豆腐奶」；愛飯團創辦人許心怡則將盤子給了「胎菊紅棗燉鮮鮑」，因為有了離鍋前的一道胎菊香氣，讓整碗湯除了原雞湯和鮑魚的鮮，更加了一份胎菊的清香和秀氣，「是湯品中難得一見的小清新。」

2021【500盤】特別報導

500盤官網：50位評審、500道菜 第一份台灣人觀點的餐飲評鑑

梁旅珠認為，君品頤宮「炸豆腐奶」看似簡單卻滋味豐富。圖／梁旅珠提供
梁旅珠認為，君品頤宮「炸豆腐奶」看似簡單卻滋味豐富。圖／梁旅珠提供
何奕佳將盤子給了君品頤宮的「滷味拼盤」。圖／劉永平提供
何奕佳將盤子給了君品頤宮的「滷味拼盤」。圖／劉永平提供
蔣勳將盤子給了君品頤宮的「酒蛋麵線」。圖／劉宗原提供
蔣勳將盤子給了君品頤宮的「酒蛋麵線」。圖／劉宗原提供
徐天麟給了頤宮「花雕黃皮雞」一盤。圖／徐天麟提供
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君品 蔣勳 酒店

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