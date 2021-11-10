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老市場、石牆樹裡的精品酒店！香港西九龍生活很藝術

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
香港的西九龍是傳統與現代交會之地。本報資料照片
香港的西九龍是傳統與現代交會之地。本報資料照片

老舊的鐵門嘎拉拉的拉了下來，瞬間，突兀又美麗的彩繪滿版入眼；又或是拾級而上，才發現石階上拼接起了一幅美圖；新舊錯落的歷史感建築中，一轉身，暗巷內突地一亮，又是一幅精彩的塗鴉。這是香港的西九龍，傳統與現代交會、歷史與文化正用著現代語彙慢慢流淌傳承之地，讓人想一去再去、無可自拔的迷戀上的旅遊美地。

「西九龍是非常有性格的」，「西九龍一帶有許多不同的藝術元素在裡面，就像油麻地果欄，不同的街巷裡面可以看到各種街頭的藝術」。東南樓藝術酒店負責人王粵升Terry Wong這麼說。他認為，東南樓藝術酒店也像一個平台，讓人可以分享藝術、接觸藝術，在其中創造更多交流。

王粵升說，我們的LOGO就是兩條魚，代表酒店希望不同的人在這裡相遇，「我希望旅客在進入酒店的紅色大門後，就可以將一些生活上的煩惱、工作的瑣碎放到門外」；「當你換一個角度欣賞藝術的時候，會發現所有的東西都有些藝術的元素」。他眼中酒店附近的油麻地果欄，就是這樣的一個地方，那裡是個果菜市場，早市結束打洋後，可以看到許多街頭藝術壁畫、有故事的的石牆樹，「西九龍處處都是驚喜」。

油麻地果欄建於1913年，在此之前僅以草棚搭建，至今已有近百年歷史，它被評定為三級歷史建築，看似胡亂搭建的房舍，卻又帶著獨特的建築之美，自有一種規格與秩序。「果欄」是珠三角對水果批發市集的俗稱，早期區內附近有如集散街市，整區可說是九龍新鮮食物的總匯。

早年用來分隔蔬菜與水果批發市場的石磚牆已不再，但若細心察看，在石棉瓦頂下的磚牆石柱仍然存留，也有數棵六十多年歷史的石牆樹。

老市場裡的新建築，則是東南樓藝術酒店，集結客房、藝廊和共享工作空間。酒店坐落於油麻地舊區砵蘭街，過去是潮洲粵菜海鮮酒家，如今換上嶄新的紅色大門、格子地板，帶點懷舊的香港氣息，是揉合藝術、歷史與體驗的精品酒店。

東南樓藝術酒店的1到3樓是共享空間，大廳位於5樓，服務人員身穿牛仔布料、唐裝設計，低調地透露著香港氣息；22樓是藝術展覽空間、頂層23樓Room 68則是咖啡廳，其他樓層才是客房。

1樓最不能錯過的，是邀請來自台灣、至今仍然堅持手繪電影海報的顏振發所繪的壁畫，電影「霸王別姬」中張國榮飾演的程蝶衣，正演唱「貴妃醉酒」的扮相，栩栩如生。此外，東南樓獨有的特色體驗也多，像是五感茶藝與咖啡沖煮體驗，從歷史、產地到品茗方式；1樓一隅還有「花樣年華試身室」及 鄭志堅「尋香」工作室，可試穿六、七十年代的服飾，搭配著舊式電話主題房，乘著時光隧道回到過去，當一回女主角。

酒店內也展出超過百件本地藝術家設計的藝術品，從樓梯間的小型作品，到每層樓由不同藝術家創作的大型壁畫。走進客房，又是另一場驚艷，所有設計、家具及飾品都以英國殖民地時代的香港為背景，並擺放很多香港八、九十年代的用品像是電話、收音機、青花瓷等，別具香港特色。

從酒店到油麻地果欄，新與舊之間，恍如穿梭香港的前世今生；這也是探尋西九龍最大的妙趣之一。

東南樓藝術酒店負責人王粵升任為，西九龍是非常有性格的地方。本報資料照片
東南樓藝術酒店負責人王粵升任為，西九龍是非常有性格的地方。本報資料照片
有百年歷史的油麻地果欄。本報資料照片
有百年歷史的油麻地果欄。本報資料照片
行經之處，處處有驚喜。本報資料照片
行經之處，處處有驚喜。本報資料照片
壁畫與彩繪藝術，建構西九龍特色。本報資料照片
壁畫與彩繪藝術，建構西九龍特色。本報資料照片
推開紅色大門，進入很不一樣的酒店，充滿懷舊、藝術與體驗。本報資料照片
推開紅色大門，進入很不一樣的酒店，充滿懷舊、藝術與體驗。本報資料照片
優雅的飲杯下午茶，看著新舊交融的西九龍。本報資料照片
優雅的飲杯下午茶，看著新舊交融的西九龍。本報資料照片
酒店的前身是潮洲粵菜海鮮酒家，如今換裝也不顯突兀。本報資料照片
酒店的前身是潮洲粵菜海鮮酒家，如今換裝也不顯突兀。本報資料照片

酒店 香港 歷史建築

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